¡Fortnite no fue el juego más visto en Twitch durante 2019!

No es ningún secreto que Fortnite: Battle Royale es una verdadera sensación en el mundo del gaming. Tanto así que parece que está en todos lados y los niños no dejan hablar de él. Sin embargo, la realidad es que no es el rey de la industria, o por lo menos no en varias métricas de Twitch. De hecho, un juego con más de 10 años de historia se impuso al Battle Royale en tiempo de visualización y otras métricas.

La plataforma Sullygnome, la cual lleva registro de diferentes métricas de Twitch, permite consultar una lista que muestra los juegos más populares en esta plataforma. En ella señala que League of Legends, el popular MOBA de Riot Games, permanece como el número 1 en esta plataforma de streaming. Esto al dominar en categorías como tiempo de visualización; pico de espectadores; y promedio de visitas.

Ahora bien, es interesante que Fortnite: Battle Royale (73,769,996 horas) tuvo más horas de transmisión que League of Legends (24,291,227 horas), así como una mayor cantidad de streamers (3,201,840 del Battle Royale contra 899,230 del MOBA). Esto indica que, aunque League of Legends tiene una audiencia más comprometida, hay más streamers interesados en transmitir en Battle Royale. Posiblemente para intentar imitar el éxito de Ninja o por el hecho de que Fortnite se puede transmitir directamente desde consolas.

A continuación, te presentamos la lista con los juegos más populares en Twitch, organizados por los que tuvieron más tiempo de visualización. Ten en cuenta que retiramos la categoría Just Chatting, la cual está en tercer puesto, pero no la consideramos como un juego.

League of Legends ― 1,117,373,196 horas vistas.

Fortnite ― 1,073,420,803 horas vistas.

Grand Theft Auto V ― 569,497,170 horas vistas.

Dota 2 ― 503,139,271 horas vistas.

Counter-Strike: Global Offensive ― 454,706,967 horas vistas.

World of Warcraft ― 420,005,710 horas vistas.

Apex Legends ― 343,730,179 horas vistas.

Overwatch ― 284,870,843 horas vistas.

Hearthstone ― 250,814,573 horas vistas.

PUBG ― 250,767,199 horas vistas.

Algo que posiblemente te llamará la atención es que Apex Legends fue el único lanzamiento de 2019 que consiguió un lugar entre los más vistos. Con esto queda claro que no es sencillo conseguir popularidad en Twitch y que no basta con que un juego sea bueno para que se gane un lugar en la cima de esta plataforma de streaming.

Y tú, ¿qué opinas sobre estas cifras? ¿Crees que la popularidad de estos juegos permanezca en 2020? Cuéntanos en los comentarios.

