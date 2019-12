Consigue gratis una copia de TABS, divertido juego de estrategia

¿De Navidad recibiste una nueva PC pero no tienes con que estrenarla? Te tenemos la solución: lo que pasa es que hay una manera en la que puedes obtener gratis una copia de Totally Accurate Battle Simulator, un divertido y excéntrico juego de estrategia mejor conocido como TABS.

La promoción de la copia gratuita de TABS está disponible en la Epic Games Store. Así pues, si quieres aprovecharla tienes que hacer clic aquí, iniciar sesión, añadir TABS a tu carrito y completar el proceso de compra. Cuando lo hagas, TABS formará parte de tu colección de la Epic Games Store y podrás descargarlo cuando quieras desde su cliente.

Es importante que sepas que esta promoción no estará disponible por mucho tiempo. Lo que pasa es que forma parte de la celebración de Navidad de la Epic Games Store, lo que significa que sólo estará disponible durante 24 horas. La buena noticia es que cuando pase ese tiempo, será sustituido por otro juego que también podrás conseguir gratis.

Day 7: Totally Accurate Battle Simulator



This is exactly how history went down. Trust us. #12DaysOfFreeGames



🎁7️⃣🎁 https://t.co/Ga5vE7d2Yw pic.twitter.com/lrj3iRrFwD