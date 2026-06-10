Los fans de Ace Attorney vivieron una pequeña decepción durante el más reciente Nintendo Direct. Desde hace meses circulan rumores sobre una nueva entrega de la querida franquicia de abogados, pero el evento terminó sin ninguna noticia relacionada con la serie. Aun así, una nueva declaración de un conocido filtrador mantiene viva la esperanza de la comunidad.

De acuerdo con el insider conocido como Justyouraverageleaker, quien anteriormente aseguró que un nuevo juego de Ace Attorney está en desarrollo, el proyecto sigue adelante dentro de CAPCOM. Aunque no pudo compartir una fecha exacta para su presentación, cree que el anuncio ocurrirá antes de que termine el año.

El filtrador mantiene su postura sobre el regreso de Ace Attorney

Después del Nintendo Direct, algunos jugadores comenzaron a dudar sobre la existencia del proyecto. Sin embargo, Justyouraverageleaker volvió a hablar del tema en la red social X para reafirmar su información.

Según explicó, sigue convencido de que el juego será revelado durante 2026. Además, comentó que el desarrollo ya está bastante avanzado dentro de CAPCOM.

“Creo que será anunciado este año. Lleva mucho tiempo en desarrollo”, afirmó el filtrador.

Como suele ocurrir con este tipo de información, es importante tomarla con cautela. Hasta ahora, CAPCOM no ha hecho ningún comentario oficial sobre una nueva entrega de la franquicia.

Una saga que lleva años esperando un nuevo capítulo principal

La posibilidad de un nuevo Ace Attorney tiene emocionados a muchos seguidores. La serie ha recibido recopilaciones y relanzamientos durante los últimos años, permitiendo que más jugadores descubran las aventuras de Phoenix Wright y otros personajes icónicos.

Sin embargo, la última entrega completamente nueva de la saga llegó hace años. Por esa razón, existe un fuerte interés por conocer cuál será el siguiente paso de la franquicia y si veremos personajes clásicos o una historia totalmente nueva.

También vale la pena recordar que CAPCOM atraviesa uno de sus mejores momentos. La compañía ha logrado revitalizar varias de sus propiedades más importantes, incluyendo Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter. Esto ha aumentado las expectativas de que Ace Attorney también reciba una nueva oportunidad.

Por ahora, sólo queda esperar. Si la información del insider es correcta, los próximos meses podrían traer finalmente el anuncio que los seguidores de la saga llevan años esperando.

¿Te gustaría ver un nuevo juego de Ace Attorney?, ¿Prefieres el regreso de Phoenix Wright o un protagonista completamente nuevo? Cuéntanos en los comentarios.

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