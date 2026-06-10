Los dueños de Nintendo Switch 2 podrían recibir muy buenas noticias en el futuro. Aunque CAPCOM todavía guarda silencio sobre sus planes, un conocido insider volvió a asegurar que varios de los juegos más populares de la saga Resident Evil llegarán a la nueva consola híbrida.

La información proviene de NateTheHate, uno de los filtradores más reconocidos de la industria. Sus comentarios han llamado la atención de los fans que esperan ver más títulos de alto perfil en el sistema de Nintendo.

El rumor sobre Resident Evil para Switch 2 sigue vivo

A través de una interacción en X, un seguidor preguntó a NateTheHate sobre el estado de los remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 para Nintendo Switch 2.

La respuesta fue breve, pero suficiente para despertar el interés de la comunidad. El insider reiteró que los 3 proyectos continúan en desarrollo para la plataforma y que siguen formando parte de los planes de CAPCOM.

Por ahora, la compañía japonesa no ha realizado ningún anuncio oficial relacionado con estas versiones. Debido a ello, la información debe tomarse como un rumor hasta que exista una confirmación directa por parte del estudio.

Ashley Graham iba a protagonizar la escena inicial de Resident Evil 4 Remake

CAPCOM todavía guarda silencio

La ausencia de estos juegos en recientes presentaciones de Nintendo ha provocado dudas entre algunos jugadores. Sin embargo, según NateTheHate, el hecho de que aún no hayan sido revelados no significa que hayan sido cancelados.

De acuerdo con el filtrador, CAPCOM anunciará los proyectos cuando considere que están listos para mostrarse al público. Mientras tanto, el desarrollo seguiría avanzando detrás de escena.

La llegada de estos remakes tendría mucho sentido para la consola. Los 3 juegos son considerados algunas de las mejores entregas modernas de la franquicia y ayudarían a fortalecer el catálogo de experiencias para un solo jugador en Nintendo Switch 2.

Además, el hardware más potente de la consola permitiría ejecutar versiones mucho más cercanas a las vistas en otras plataformas actuales.

Por ahora sólo queda esperar una confirmación oficial. Si el rumor resulta verdadero, los fans de Leon S. Kennedy, Jill Valentine y Claire Redfield podrían tener varias aventuras de terror en camino.

¿Te gustaría jugar Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 4 Remake en Nintendo Switch 2? ¿Cuál de los 3 juegos esperas con más emoción? Cuéntanos en los comentarios.

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