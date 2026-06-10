La revelación oficial de Stellar Blade: BLOOD RAIN durante el Summer Game Fest 2026 tomó por sorpresa a la comunidad. Aunque el anuncio generó mucho entusiasmo, hubo una cuestión que acaparó todos los reflectores. Así es, la conversación se enfocó una vez más en el diseño de la protagonista.

EVE fue el personaje principal del exitoso título de 2024, pero el estudio SHIFT UP tomó la arriesgada decisión de alejarse de ella para presentar a una nueva heroína: Evie, quien tendrá su propia historia y personalidad. Aunque el cambio dividió las opiniones de los jugadores, el director justificó esa elección y tranquilizó a los fans preocupados.

Es imposible tapar el sol con un dedo. Lo que intentamos decir es que gran parte de la popularidad de Stellar Blade recae en el diseño de sus personajes, lo que es completamente correcto. La cuestión es que muchos jugadores levantaron la ceja cuando vieron que la protagonista de la segunda entrega será notablemente más joven.

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Evie tendrá trajes “aún más atractivos” que los de EVE en la secuela

En una entrevista para el portal IGN, Hyung-tae Kim, director de Stellar Blade: BLOOD RAIN, desestimó las críticas de algunos jugadores y confesó que darle un aspecto más juvenil a Evie con respecto a EVE fue una decisión totalmente deliberada. Además, recalca que, a pesar de su apariencia, el nuevo personaje será muy poderoso.

“Sí, es más joven y más pequeña. Es más baja que EVE. Pero tiene una personalidad más fuerte y participa en batallas mucho más duras. De hecho, forma parte de un escuadrón especial que persigue a un grupo de criminales que perpetran atentados aquí y allá”, comentó el creativo surcoreano.

Resulta indiscutible que la entrega original hace un esfuerzo consciente por destacar el diseño y cuerpo de la protagonista. A juzgar por el primer adelanto, parece que Stellar Blade: BLOOD RAIN mantendrá la misma filosofía, lo que ya dividió las opiniones de la comunidad debido a la apariencia de Evie.

Al respecto, Hyung-tae Kim asegura que los fanáticos se darán cuenta de que la nueva protagonista es mucho más que simple atractivo físico una vez que jueguen a la secuela y empiecen a familiarizarse con la historia.

“Si juegas, no pensarás eso. Sin duda me gustó el aspecto de EVE en el anterior Stellar Blade. Pera esta vez, Evie no es solo su aspecto físico, también es su personalidad, su forma de hablar y la manera de desenvolverse en las batallas. Todo se combinará y verás que es un personaje muy entrañable”.

Uno de los mejores aspectos del título anterior de SHIFT UP fue la enorme cantidad de skins que los jugadores podían desbloquear para personalizar a EVE. Hyung-tae Kim indicó que Stellar Blade: BLOOD RAIN se mantendrá por la misma línea, por lo que los fans pueden esperar trajes “aún más atractivos”. No brindó más detalles.

Stellar Blade: Blood Rain tendrá trajes muy atractivos para Evie, la nueva protagonista que reemplaza a EVE

Fanáticos critican a Evie, la nueva protagonista de Stellar Blade: BLOOD RAIN

En general, la opinión del público fue muy positiva ante la revelación oficial de la secuela y parece que tanto fans como nuevos jugadores están interesados en la segunda entrega de la franquicia; sin embargo, en algunos rincones del Internet es posible encontrar numerosas quejas.

En particular, gran parte de las críticas negativas arremeten contra el diseño de Evie. Hay quienes opinan que la nueva protagonista es menos hermosa que EVE y, por ende, no tiene lo necesario para sustituirla.

Por supuesto, reemplazar a un personaje principal siempre es una decisión polémica. Al respecto, el fundador de SHIFT UP comentó que los jugadores entenderán el cambio una vez que prueben Stellar Blade: BLOOD RAIN.

“No podemos contarles todo ahora mismo porque sería un spoiler, pero una vez que jueguen verán que la historia de EVE será más memorable, e incluso más atractiva en cierto modo”, comentó el diseñador. De igual forma, el director enfatizó que los nuevos fans no tienen que probar el título original para entender la narrativa de la secuela.

El diseño de Evie, protagonista de Stellar Blade 2, recibió críticas por parte de algunos jugadores

“Bueno, en primer lugar, la secuela es una historia independiente, así que no necesitas conocer la anterior para disfrutarla plenamente. Pero si jugaste al primero, verás muchos detalles, momentos memorables e impresionantes que te harán pensar: ‘ah, así que eso fue lo que pasó. Así es como terminó todo’”, concluyó Hyung-tae Kim.

Stellar Blade: BLOOD RAIN carece de una fecha de lanzamiento, pero estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC de forma simultánea. Podrás leer más noticias sobre él si das clic aquí.

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