Los jugadores de Nintendo que prefieren coleccionar juegos físicos han recibido una noticia que seguramente les sacará una sonrisa. En una época donde cada vez más lanzamientos de terceros recurren a las Game-Key Card, un esperado RPG apostará por una distribución tradicional en Nintendo Switch 2.

Durante el reciente anuncio de Lies of P, muchos usuarios se emocionaron por la llegada del aclamado souls-like a la nueva consola de Nintendo. Ahora se confirmó un detalle que ha generado todavía más entusiasmo entre los coleccionistas.

Lies of P llegará completo en el cartucho de Nintendo Switch 2

Tras la presentación del juego para Nintendo Switch 2, comenzaron a surgir dudas sobre el formato físico que tendría esta versión. Esto se debe a que varios títulos de terceros han optado por utilizar Game-Key Card, una alternativa que requiere descargar gran parte del contenido.

Sin embargo, nueva información reveló que Lies of P tendrá un lanzamiento físico tradicional. Esto significa que el juego estará incluido directamente en el cartucho y los usuarios podrán disfrutarlo sin depender de una descarga obligatoria para acceder a la experiencia principal.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad. Muchos jugadores han expresado su preocupación por el creciente uso de Game-Key Card, ya que consideran que resta valor a las ediciones físicas y dificulta la preservación de los videojuegos a largo plazo.

Lies of P se podrá jugar con una suscripción a PS Plus

Una práctica que cada vez es menos común

En los últimos meses, numerosos lanzamientos para Nintendo Switch 2 han optado por soluciones híbridas que requieren conexión a Internet para descargar parte o la totalidad del juego. Por esa razón, resulta llamativo que una compañía apueste por incluir la experiencia completa en el cartucho.

Además de beneficiar a los coleccionistas, esta decisión facilita el acceso al juego para quienes tienen conexiones limitadas o simplemente desean conservar una copia física funcional durante muchos años.

Por ahora, los jugadores de Nintendo Switch 2 pueden estar tranquilos: cuando Lies of P llegue a la consola, podrán adquirir una versión física auténtica, algo que cada vez se vuelve más difícil de encontrar en la industria.

¿Piensas comprar Lies of P en formato físico para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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