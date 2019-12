The Witcher: la fama ha hecho que Cavill disfrute más el gaming que salir

Henry Cavill, actor conocido por interpretar a Superman en Man of Steel y a Geralt de Rivia en The Witcher, es un apasionado del gaming. Eso no es ningún secreto, puesto que desde hace tiempo reconoció ser fan de juegos como Warhammer, The Witcher: Wild Hunt y World of Warcraft. Dicho esto, algo interesante es que la fama no ha hecho que se sienta desinteresado por este pasatiempo; de hecho, provocó todo lo contrario.

En una reciente entrevista con GQ, Cavill mencionó que su anonimato ha desaparecido conforme su fama ha aumentado. Esto ha provocado que se sienta incomodo al salir a las calles, puesto que se encuentra con gente que quiere tomarle fotos sin su consentimiento. Es por esto que en muchas ocasiones prefiera quedarse en casa a jugar, puesto que el gaming resulta ser un escape.

“Cada vez que salgo por mi puerta delantera, estoy realmente consciente. Incluso cuando no luzco terrible, me doy cuenta que hay gente tomándome fotos sin permiso, porque eso es lo que les gusta hacer. Después la ponen en el Internet y las veo en Instagram y digo ‘Dios mío…’. En casa, me puedo sentar a jugar videojuegos por cantidades ridículas de horas y escapar ahí, porque salir tiene el efecto contrario”, señaló.

En la entrevista, Cavill habló sobre su pasión por el gaming más allá de The Witcher y World of Warcraft. Ahí mencionó que juega desde que es muy joven y que solía hacer LAN parties con sus hermanos en el comedor de casa de su madre. También señaló que al crecer disfrutó juegos como Delta Force y Half Life, verdaderos clásicos del PC gaming.

The Witcher está disponible en Netflix desde el 20 de diciembre.