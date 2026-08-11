Por si no lo sabes, los despidos de Microsoft en su división de videojuegos no han terminado y se espera que haya más antes de que termine el año. La meta es un recorte de más de 3000 empleados para sanear las finanzas del negocio de gaming.

Los desarrolladores de XBOX Game Studios siguen en la cuerda floja y uno de los equipos que mayor incertidumbre genera es id Software, guardianes de DOOM y Quake.

Recientemente, uno de sus líderes en activo no se guardó nada contra Microsoft y criticó a la compañía, junto con otras de la industria, por promover un ambiente de dudas y desmotivación para los trabajadores.

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Chris Hays de id Software le da con todo a Microsoft por los despidos

Durante una entrevista en el canal de YouTube Auf ein Bier, Chris Hays, programador principal en activo de id Software, habló sobre la situación del estudio tras la reciente ola de despidos.

Rumores previos señalaron que el equipo estaba condenado, pero un comunicado oficial aseguró que, pese al recorte, el estudio mantenía el mismo tamaño que cuando hicieron DOOM en 2016.

Al respecto, el desarrollador señaló que es imposible hacer un juego de ese tamaño y calidad con el equipo que se tiene actualmente. Asimismo, aseguró que Microsoft y otras compañías no tienen idea del impacto que hay a nivel de desarrollo cuando aplican recortes de personal. Desde su perspectiva, esto solo lleva a la realización de un juego mediocre:

“Es nuestra experiencia juntos, nuestro trabajo conjunto y nuestras experiencias pasadas lo que hace que el estudio sea bueno. Sí, podrías simplemente despedir a la mitad [de tus desarrolladores] y traer más después si necesitas más horas para rellenar las casillas que quieres. Pero entonces acabarás con un juego mediocre, y la gente no estará contenta. Todo el mundo lo sabrá y ese es el pensamiento a largo plazo que parece no estar presente. Las empresas fundamentalmente no entienden qué es lo que hace que el negocio exista”.

No hay margen para el error y esto afecta el aprendizaje

Posteriormente, Chris Hays declaró que uno de los cambios que han afectado a los estudios es que ya no hay margen para el error, por lo que un mal lanzamiento puede ser fatal para el equipo.

En ese sentido, considera que esto afecta el proceso de aprendizaje y crecimiento de los desarrolladores, pues aprender de las fallas es parte de la experiencia. Sin embargo, a nivel directivo y de negocios eso no se toma en consideración.

“Los fracasos también son importantes. Al principio, cuando id fue comprada por ZeniMax y ZeniMax por Microsoft, uno de los grandes puntos de venta era que puedes tener fracasos y eso no significa el fin del negocio. Ahora, si cometes un error, ese es el último error que cometes como equipo. Ese equipo está acabado. Así que nadie crece, nadie aprende, y como resultado, los individuos ya no tienen incentivos para preocuparse”.

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