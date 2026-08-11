Los fans de Michael Myers tendrán que esperar muy poco para disfrutar una nueva experiencia de terror. No obstante, Halloween: The Game ya enfrenta un importante problema antes de llegar al mercado.

El juego desarrollado por Illfonic fue prohibido en Australia y Nueva Zelanda, aunque la decisión tiene una razón bastante diferente a la que muchos podrían imaginar. Como dato curioso, la violencia, la sangre y las brutales ejecuciones de Michael Myers no fueron las responsables.

Una sustancia controlada dejó a Halloween: The Game fuera de Australia

A través de redes sociales, Illfonic confirmó que la Junta Australiana de Clasificación rechazó otorgarle una clasificación a Halloween: The Game debido a “la presencia de una sustancia controlada” dentro del título.

La compañía explicó que, pese a sus esfuerzos, esta decisión significa que el juego tampoco podrá venderse en formato físico o digital en Nueva Zelanda. Esto resulta especialmente llamativo considerando el contenido que los jugadores encontrarán en la aventura.

Como seguro imaginas, el título tendrá una clasificación para adultos y contará con violencia, sangre, gore y lenguaje fuerte. Aun así, ninguno de estos elementos fue el motivo que impidió su lanzamiento en ambos territorios.

Illfonic quiere que el juego sea igual en todas partes

Australia cuenta con antecedentes de aplicar reglas estrictas respecto a la representación de drogas en videojuegos. En otras ocasiones, algunos desarrolladores han realizado cambios específicos para conseguir la clasificación necesaria.

Sin embargo, Illfonic parece haber tomado una postura diferente. El estudio quiere que Halloween: The Game mantenga la misma experiencia en todas las regiones, por lo que actualmente no contempla modificar el contenido para cumplir con las exigencias australianas.

Esto significa que el juego podría quedarse definitivamente fuera de Australia y Nueva Zelanda.

Para el resto de los jugadores, la espera terminará el próximo 8 de septiembre. Halloween: The Game estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con Michael Myers nuevamente listo para convertir una noche aparentemente tranquila en una auténtica pesadilla.

¿Te sorprende que una sustancia controlada haya provocado la prohibición del juego? ¿Crees que Illfonic debería modificarlo para permitir su lanzamiento en Australia y Nueva Zelanda? Cuéntanos en los comentarios.

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