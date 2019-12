La campaña Chernobyl: Chapter One por fin llegó a Left 4 Dead 2

La escena de entusiastas del gaming en PC siempre tiene algo interesante que revelar y para todos los que gustan de las pesadillas zombi hay excelentes noticias pues Left 4 Dead 2 recibió un nuevo e interesante capítulo creado por fans.

Gracias a las facilidades que brinda el motor Source en los títulos de Valve, los fans han podido hacer maravillas y ahora toca el turno de Left 4 Dead 2, título que debutó en 2009 y que recientemente vio el lanzamiento de Chernobyl: Chapter One, episodio creado por Av3ris que mezcla el apocalipsis zombi con elementos de la tragedia nuclear de Chernóbil.

De acuerdo con la descripción de Chernobyl: Chapter One, la historia tiene lugar en marco de la expansión de la emergencia zombi a través de Europa y Asia, pero han circulado rumores de que el punto más seguro está en Siberia pues la infección que originó todo no puede sobrevivir a las condiciones de frío extremo. Bajo ese contexto, 4 sobrevivientes deciden viajar hacia Siberia pesando que el camino con menor peligro está atravesando Pripyat y la zona de exclusión de Chernóbil, después de todo no tendría por qué haber zombis ahí pues de inicio no había personas; sin embargo la realidad es otra.

Chernobyl: Chapter One presenta 5 mapas que pueden disfrutarse en cooperativo y en la próxima actualización se lanzará un modo Versus. Asimismo, uno de los escenarios cuenta con una reproducción detallada de la fábrica Júpiter de Pripya y en general se cuenta con más de 400 modelos y 500 texturas totalmente nuevos.

Left 4 Dead 2 está disponible en Xbox 360 y PC vía Steam.

