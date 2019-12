Reconocen que una remasterización de Xenosaga estuvo en planes

Xenosaga es una de las series JRPG más queridas por los fanáticos del público, por lo que no sorprende que muchos quieran una versión remasterizada. Consideramos que por esto a varios les interesará saber que una versión remasterizada estuvo en planes.

Katsuhiro Harada, productor de TEKKEN y uno de los creativos más importantes de Bandai Namco, confesó que un remaster de Xenosaga estuvo en planes. Desafortunadamente, el proyecto fue cancelado después de un estudio de mercado en el que Bandai Namco determinó que no iba a ser viable comercialmente.

“De hecho, [un remaster de Xenosaga] progresó a planes de remasterización, pero falló en el estudio de mercado de ganancias. Lo siento, chicos. Será difícil que este plan vuelva a surgir”, fueron las palabras de Harada.

This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface... https://t.co/0CRJJDPl5Z