The Pokémon Company se disculpa por errores en guía de Pokémon Sword & Shield

Tanto la previa como el debut de Pokémon Sword & Shield tuvieron lugar en un contexto adverso pues un sector de fans consideraron que Game Freak no había puesto tanto empeño como se esperaba para esta nueva entrega desarrollada para Nintendo Switch. Sin embargo, el título tuvo un buen lanzamiento y parecía que los nubarrones se estaban alejando, pero parece que esto no será así pues una nueva situación relacionada con el título de Pokémon está dando de qué hablar.

Según un reporte de Game Revolution, The Pokémon Company tuvo que hacer pública una disculpa por los errores encontrados en la guía oficial japonesa de Pokémon Sword & Shield, producto realizado por Shusuke Motomiya, el equipo editorial One-Up y publicada por Overlap Co., Ltd.. De acuerdo con la información, esta publicación, cuyo título es Pokémon Sword Shield Official Guide Book Complete Story Strategies + Garal Encyclopedia, pese a contar supuestamente con la supervisión de The Pokémon Company y Game Freak, cuenta con múltiples errores que no fueron detectados durante el proceso de edición.

Al respecto, The Pokémon Company señaló que el problema tuvo lugar en el envío de datos e información sobre Pokémon Sword & Shield, por lo que asumen lo que a ellos corresponde en cuanto a responsabilidad, tal como lo refieren en la disculpa que ofrecieron a los fans, junto con un documento en formato PDF donde se señalan puntualmente los errores presentados:

"Gracias por disfrutar la serie Pokémon

Durante el proceso de edición de Pokémon Sword Shield Official Guide Book Complete Story Strategies + Garal Encyclopedia, publicada por Overlap Co., Ltd. el 7 de diciembre, los datos entregados por Pokemon Co., Ltd. fueron incorrectos. Reconocemos que hay múltiples errores que surgieron de eso.

Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes causados a nuestros lectores"

Cabe mencionar que los errores de esta publicación solo afectan a la edición japonesa de la guía oficial y no tienen nada que ver con el producto que se vende en Estados Unidos, la Pokémon Sword & Pokémon Shield: The Official Galar Region Strategy Guide, misma que hasta el momento no ha sido reportada por este tipo de situación.

Pokémon Sword & Shield está disponible en Nintendo Switch y en este enlace encontrarás toda la información relacionada con esta nueva entrega, así como nuestra reseña escrita.

