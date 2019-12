Lance, el legendario domador de dragones, ya llegó a Pokémon Masters

Hace poco se dieron a conocer más detalles del evento que introduciría a Cynthia y Lance en Pokémon Masters. Aunque se esperaba que el evento llegara en los primeros días de 2020, la desarrolladora sorprendió a los fans con un lanzamiento anticipado, pues ya está disponible, además de otras novedades que mejoraron el sistema de juego.

Para empezar, debes saber que la pareja compi Lance y Dragonite ya está disponible para ser reclutada. Si crees que su probabilidad de aparecer será muy baja, estás equivocado, pues en esta ocasión además de ser destacado contará con un 10% de probabilidades más de aparecer, así como las otras parejas compi de 5 estrellas. Esto ocurrirá así debido a que está en marcha el Pokéfestival.

Si no conoces a este Entrenador Pokémon, no te preocupes, que podrás saber más de él gracias al evento Los dos campeones, que presentará además a la Entrenadora del Alto Mando de la Generación IV Cynthia. Sin embargo, toma en cuenta que ella no será seleccionable aún, sino que se espera que llegue junto con Garchomp más adelante.

Por otro lado, la desarrolladora de Pokémon Masters adelantó que seguirá trabajando en el juego para mejorar la experiencia en línea, principalmente. Pero también se esperan cambios y novedades en diferentes aspectos del juego para los siguientes meses. Uno de los que se acaba de añadir es la mejora en los combates en línea, que permite que la selección de los ataques sea más fluido, al mismo tiempo que se despliega información que ayuda a los jugadores en las batallas. Ya puede encontrarse también el Reto EX de Clair.

📣Lance makes his debut in the Spotlight Poké Fair Scout!



For a limited time, scout fair-exclusive sync pairs in this Poké Fair Scout which is now live!



5★ Lance & Dragonite sync pair is featured so don't miss this chance!#PokemonMasters pic.twitter.com/0vzfSBmZe4 — Pokémon Masters (@PokemonMasters) December 26, 2019

Como te comentamos, un nuevo evento legendario estará disponible el 1 de enero y será menos complicado conseguir objetos para subirlo de nivel. Asimismo, este mes llegará la nueva característica Tablero Piedra Compi, que introducirá una nueva manera de mejorar las estadísticas de los Pokémon.

En febrero llegará una adición igualmente importante, la Residencia Batalla, del cual no se han revelado sus mecánicas. Algo que hará muy felices a los fans del juego es que entre febrero y marzo se llevarán a cabo los preparativos para celebrar a lo grande sus 6 meses de existencia. Mientras tanto, se continuarán agregando nuevas parejas y se seguirán haciendo más ajustes generales.

Story Event 📖

Two Champions is LIVE!



Champions Lance and Cynthia are now finally on Pasio.



Earn gems by completing the event missions!#PokemonMasters pic.twitter.com/X4nprALTfB — Pokémon Masters (@PokemonMasters) December 26, 2019

¿Qué opinas de estas actualizaciones? ¿Estás emocionado por los meses que vienen para el título móvil? ¿Planeas gastar tus gemas para reclutar a Lance y Dragonite? Cuéntanos en los comentarios.

Si lo que esperas es el evento de Solgaleo, entonces te invitamos a checar más información en esta página. Si quieres dar un vistazo a Cynthia y otras novedades que aparecerán en el juego pronto, entonces da clic en este enlace. Aprovechamos para recordarte que aún estás a tiempo para conseguir a Rosa y Siebold con atuendos navideños.

Pokémon Masters está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

