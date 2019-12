Con este mod podrás usar a Ellie de The Last of Us en Resident Evil 2

Además de las ventajas que hay en materia de hardware y despliegue gráfico, la presencia de un juego en PC siempre abre la puerta a la realización de mods que pueden hacer realidad cosas que, al menos de forma oficial, no serían posibles. En esta ocasión, un modder se dio a la tarea de llevar a Ellie de The Last of Us hacia la pesadilla zombi de Raccoon City en Resident Evil 2.

Un reporte de DSOGaming reveló el trabajo que recientemente publicó Darkness Valtier, modder que se ha especializado en muchas de las entregas de Resident Evil y quien en esta ocasión se encargó de poner a Ellie, la protagonista de The Last of Us en la versión de PC del remake Resident Evil 2. El mod de este entusiasta funciona a manera de skin, por lo que es necesario, después de descargar e instalar el archivo, usar el traje de Elza Walker para Claire Redfield, con lo que la coprotagonista de Resident Evil 2 tendrá la apariencia, tanto en juego como en escenas de video, de Ellie.

Resident Evil 2 está disponible en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con este exitoso remake, así como nuestra reseña escrita.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente