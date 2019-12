Descubre cómo obtener una copia gratuita de Hyper Light Drifter

Hyper Light Drifter, título a cargo del estudio independiente Heart Machine, debutó originalmente en 2016. El juego de acción y rol se convirtió en poco tiempo en un gran éxito, debido a sus mecánicas, su estética, su aspecto 2D y su música.

Si no has tenido la oportunidad de disfrutar esta joya indie, te alegrará saber que podrás añadirlo sin costo a tu colección de juegos para PC. Así es, por tiempo limitado podrás conseguir una copia gratuita de Hyper Light Drifter en la Epic Games Store.

Esto es posible gracias a los regalos que Epic preparó para su tienda en esta temporada navideña. La promoción estará disponible por 24 horas, así que te recomendamos que vayas a este enlace y añadas Hyper Light Drifter a tu cuenta.

El título ya había sido un regalo de la tienda de Epic, pero si te lo perdiste en ese entonces, esta es la oportunidad ideal para conseguirlo gratis. Podrás hacerlo hasta las 10:00 AM de mañana, 28 de diciembre, hora de la Ciudad de México.

Day 9: Hyper Light Drifter



Echoes of a dark and violent past resonate throughout a savage land, steeped in treasure and blood. #12DaysOfFreeGames



🎁9️⃣🎁: https://t.co/EFjdUT6n8r pic.twitter.com/x2uHziPRoM