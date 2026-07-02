La noticia más importante del día fue el anuncio de PlayStation sobre el final del formato físico. A partir de 2028, no habrá más copias en disco para las consolas de Sony, todo será digital. Los fans criticaron a la compañía japonesa y recordaron que se convirtieron en lo que juraron destruir.

Por supuesto, se refieren a aquel video de E3 2013 cuando directivos de PlayStation se burlaron de las políticas anti consumidor de Microsoft para XBOX One, mismo que se convirtió en un estandarte para el PS4 y le dio un impulso positivo ante los jugadores.

En 2026, hay muchas diferencias y la industria se mueve hacia otras formas de consumo y de relación entre las compañías y los consumidores. Los fans no perdonan y arremetieron contra la marca japonesa.

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Jugadores recuerdan la burla de PlayStation a XBOX en E3 2013 y critican a Sony por hacer lo mismo

Luego de que PlayStation anunciara el final del formato físico para 2028, la comunidad arremetió contra la marca japonesa en redes sociales.

Además de las críticas e insultos, algunos usuarios de X recordaron a Sony que hace 13 años criticaba lo que hoy forma parte de su estrategia para su siguiente generación.

La comunidad se refiere al video Official PlayStation Used Game Instructional Video de E3 2013. En él, Shuhei Yoshida y Adam Boyes, ambos directivos de PlayStation, mostraron la manera tan sencilla en que se compartía un juego en sus consolas. Simplemente, darlo en la mano a otro jugador para que lo use.

En ese entonces, este video fue una burla y crítica a las políticas que buscaba implementar XBOX One respecto a los juegos usados. Microsoft quería bloquear el acceso a un segundo usuario a menos de que pagara una cantidad pese a tener la copia física. En aquel año, la estrategia en pro del DRM de XBOX le costó perder la generación pese a que reviraron antes del lanzamiento de la consola, pero el daño estaba hecho.

you guys became the very thing you laughed at a couple years back. pic.twitter.com/6brzolEjQU — NikTek (@NikTek) July 1, 2026

This aged well



Until today pic.twitter.com/M5tIwu5EVo — THE RED DRAGON (@TheRedDragon) July 1, 2026

¿Cuáles con las intenciones de PlayStation para el futuro?

El comunicado de Sony anunció que a partir de 2028 no habrá más fabricación de copias físicas para las consolas PlayStation. Lo anterior significa que PS6 será una consola puramente digital.

Asimismo, la compañía japonesa informó que mantendrán la presencia en tiendas minoristas, pero sus copias “físicas” solo incluirán un código de descarga, no un disco Bluray.

De acuerdo con Sony, esto se debe al cambio dramático en las tendencias de consumo. Especialistas estiman que del total de ventas de juegos en PlayStation, 80% son digitales. De ahí que la empresa japonesa no tenga interés en seguir ofreciendo discos en el mercado, esto pese a que es un sector que sigue contabilizando millones de copias al año.

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