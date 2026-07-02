La preocupación sobre el futuro del formato físico en los videojuegos se tornó grave tras el anuncio de PlayStation y reportes señalan que XBOX va por el mismo camino. Sin embargo, Microsoft podría ofrecer una solución interesante.

No es la primera vez que se habla de una función para que los usuarios de XBOX puedan tener el goce digital de una copia de un juego que poseen en físico.

En marco de la polémica sobre lo que sucederá con los discos, surgió nueva información sobre la manera en que la compañía norteamericana podría manejar esta situación.

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Así sería la función para convertir copia en disco a digital en XBOX

De acuerdo con un reporte de Tom Warren de The Verge, XBOX sigue trabajando en una función que permita a los jugadores que tienen copia física convertirla en una copia digital que se integre en su librería de usuario.

Según fuentes relacionadas con este proyecto, Microsoft busca garantizar un reconocimiento y acceso digital para el usuario que cuenta con una copia física a fin de solventar la ausencia de una unidad lectora en Project Helix y también para quienes tienen un modelo de XBOX One o XBOX Series S, consolas puramente digitales.

Al respecto, se menciona que la función “Disc2Digital” se aplicará una vez que un jugador inserte su copia física en un XBOX One o XBOX Series X. El sistema le dará la opción de tener una copia digital del mismo juego sin costo adicional. Asimismo, se menciona que este proceso sería tan sencillo y accesible que, si ese disco pasa a otro propietario, podría realizar el proceso sin restricciones, aunque esto queda en duda si consideramos un posible mal uso por parte de los jugadores.

Las copias físicas de XBOX y XBOX 360 no serían beneficiadas

Tener una copia digital de un disco es genial, pero habría una restricción importante para los usuarios de XBOX

Aunque la idea suena excelente, hay un detalle a considerar.

El reporte señala que esta función “Disc2Digital” solo aplicaría para copias de juegos de XBOX One y XBOX Series. Esto deja fuera las copias físicas de XBOX y XBOX 360.

Al respecto, la situación se torna polémica pues XBOX y XBOX 360 fueron consolas que vendieron la mayoría de sus copias en físico. El entorno digital no era lo que es hoy en esos años.

Cabe mencionar que el ecosistema de usuario XBOX, la interfaz de usuario y la plataforma actual es la misma en XBOX One y XBOX Series, no así en las anteriores consolas. Por otra parte, no se especifica si esto solo aplicará para los juegos de XBOX Game Studios o también funcionará con títulos de terceros.

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