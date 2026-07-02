Hace unos días, PlayStation puso fin a su aventura en PC. Los juegos AAA para un solo jugador de PlayStation Studios serán exclusivos de consola y jamás llegarán a otra plataforma.

Algunos se preguntan qué pasó con la estrategia de llevar algunos de estos títulos a computadora a través de Steam y Epic Games Store. Lo común es pensar en que se trata únicamente de algo financiero.

Sin embargo, un ex directivo de PlayStation reveló que había otro concepto respecto a romper la exclusividad y mirar hacia las computadoras.

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“Nunca fue por dinero”: Shawn Layden asegura que el objetivo de PlayStation era otro en PC

Durante una entrevista en el podcast PSI, Shawn Layden, antiguo jefe de PlayStation, habló sobre los lanzamientos de los juegos de la marca en PC y lo que hubo detrás de esta decisión.

Cabe señalar que esta idea antecede a Jim Ryan, no fue su idea, fue durante su administración que se aprobó el lanzamiento de títulos de PlayStation Studios en PC. Sin embargo, el plan inició con Shawn Layden.

Segun el directivo, en ese momento no se pensaba en el dinero, sino en la manera de llevar las obras de Sony a más público. Al respecto, señaló que a nivel administrativo jamás pensaron que esto motivaría a los usuarios de computadora para comprar una consola de PlayStation:

“Respecto a PlayStation en PC, al menos en mi opinión, no era para ganar dinero, francamente. Era ¿cómo hago para que mi propiedad intelectual esté delante de personas que normalmente no la verían? ¿Cómo hago para que el mundo de Horizon sea visto por personas que no están en el mundo de PlayStation? No necesariamente porque vayan a comprar una PlayStation. No estaba loco. No pensé que eso fuera a pasar. A medida que llevamos nuestra propiedad intelectual a otros medios, necesitas tener tantos ojos que sean conscientes de este personaje, de esta historia, y que se concentren solo en la población de PlayStation, contándoles solo estas historias“.

¿Cómo le fue a PlayStation en PC?

El primer juego de PlayStation que se lanzó en PC fue Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games en 2020. Desde entonces, Sony estrenó 16 títulos para un solo jugador en computadora y aunque tuvo algunos resultados positivos, la mayoría pasó sin pena ni gloria.

A saber, estos son los juegos de PlayStation que lograron salir de la exclusividad para probar suerte en PC:

Horizon Zero Dawn Complete Edition (2020)

Days Gone (2021)

God of War (2022)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (2022)

Marvel’s Spider-Man Remastered (2022)

Sackboy: A Big Adventure (2022)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2022)

Returnal (2023)

The Last of Us: Part I (2023)

Ratchet & Clank: Rift Apart (2023)

Horizon Forbidden West Complete Edition (2024)

Ghost of Tsushima Director’s Cut (2024)

God of War Ragnarök (2024)

LEGO Horizon Adventures (2024)

Marvel’s Spider-Man 2 (2025)

The Last of Us: Part II Remastered (2025)

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