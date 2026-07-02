En años recientes, ninguna fecha de lanzamiento puede considerarse como escrita en piedra y los cambios aparecen en el momento menos esperado. Tal es el caso de Onimusha: Way of the Sword de Capcom.

La nueva entrega de su franquicia de culto estaba programada para debutar el 24 de septiembre en PS5, Switch 2, XBOX Series X|S y PC.

Sin embargo, Capcom sorprendió a los fans hace unas horas con una noticia sobre un cambio de fecha. ¿Hay que preocuparse?

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¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword?

Por medio de un comunicado de prensa y publicaciones en sus redes sociales, Capcom anunció que Onimusha: Way of the Sword ya no saldrá el 24 de septiembre.

La buena noticia es que saldrá antes. Sí, no hay que temer, pues la compañía japonesa reveló que la nueva fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword es el 4 de septiembre en las plataformas mencionadas.

De esta manera, la esperada nueva entrega de la franquicia de aventura, combate y mitología japonesa llegará 20 días antes de lo que se pactó.

¡Los Genma ya están más cerca de lo que esperábamos! ⚔️



Tenemos una gran noticia: ¡Onimusha: Way of the Sword llegará antes de lo previsto y ahora estará disponible este 4 de septiembre de 2026!



Además, el bono de preventa pasará a ser un bono de lanzamiento, disponible hasta… pic.twitter.com/EX8221tRKg — Capcom LATAM (@CapcomLatam) July 2, 2026

Habrá recompensas para todos los jugadores

La buena noticia continúa para quienes esperan Onimusha: Way of the Sword. Capcom anunció que los bonos de preventa estarán disponibles para todos los jugadores que compren el juego para PS5, Switch 2 y XBOX Series antes del 24 de septiembre.

Por su parte, aquellos que lo adquieran en Steam y Epic Games Store tendrán hasta el 25 de septiembre para reclamar la recompensa.

Cabe señalar que no importa la edición, ya sea Estándar, Deluxe o Premium, todos los usuarios tendrán sus bonificaciones.

Asimismo, Capcom anunció que habrá una actualización en la demo que ya está disponible en todas las plataformas.

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