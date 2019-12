RUMOR: PlayStation 5 no usará hardware de AMD para trazado de rayos

PlayStation 5, la consola de próxima generación de Sony, llegará al mercado en algún momento de 2020. Por el momento, no hay muchos detalles sobre el tipo de experiencia que ofrecerá, pero es un hecho que contará con gráficos que presentaran trazado de rayos. Un rumor asegura que esta característica de la consola estará presente, pero no gracias al hardware de AMD que le dará poder.

Recientemente Komachi Ensaka, conocido leaker, publcó información sobre chips con el nombre clave Sparkman, Arden, Oberon y Ariel. Se cree que los primeros 2 están hechos por AMD para el Xbox Series X, la próxima consola de Microsoft, mientras que Oberon y Ariel son para PlayStation 5.

Lo interesante es que nueva información proporcionada por_rogame señala que Ariel y Oberon son chips con la microarquitectura Navi 10. Se trata de tecnología de AMD con la arquitectura RDNA 1.0 y la cual está hecha en procesos de producción de 7nm. Si estás familiarizado con el mundo del PC gaming, sabes que está presente en tarjetas gráficas como la RX 5700 y la RX 5700 XT, las cuales salieron al mercado en julio de 2019 y carecen de trazado de rayos y sombreado de frecuencia variable (VRS)

Si lo anterior resulta ser cierto y el GPU del PlayStation 5 es de Navi 10, esto significaría que no serían los responsables del trazado de rayo en la consola de Sony. Esto deja muchas dudas, puesto que se desconoce cuál sería la manera en la que entregará este efecto visual de iluminación. Es posible que lo haga con su CPU o con un esfuerzo entre el GPU y el CPU, pero la realidad es que no hay nada confirmado.

Ahora bien, también es importante señalar que cuando anunció los primeros detalles de PlayStation 5, Sony señaló que contará con trazado de rayos gracias a un GPU basado en una variante de la familia Navi de Radeon. Así pues, puede que los planes hayan cambiado o que la información de estos rumores no sea precisa y que sea una variante de Navi 10 compatible con raytracing.

Cabe mencionar que _rogame asegura que tanto Sparkman y Arden ―los supuestos chips para Xbox Series X― cuentan con trazado de rayos y sombreado de frecuencia variable. Asimismo, Ensaka señala que las pruebas de este hardware mencionan ray-tracing.

I can confirm @KOMACHI_ENSAKA's findings there.



As far as that source goes, both Sparkman & Arden have RT & VRS mentioned, Oberon & Ariel don't