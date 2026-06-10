Una vez más, la exclusividad vuelve a ser objeto de discusión y debate en la industria de los videojuegos. El tema salió a colación a raíz del XBOX Games Showcase del pasado fin de semana, en el que se reveló que tanto Gears of War: E-Day como Clockwork Revolution solamente estarán disponibles para PC y las consolas de Microsoft.

El caso de la más reciente entrega de la serie protagonizada por Marcus Fenix resulta particularmente llamativo, pues múltiples pistas apuntaban a que un port para PS5 estaba entre los planes. Los desarrolladores abordaron tales rumores, y desestimaron la idea de que lanzar el título para una audiencia más pequeña sea un problema.

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Gears of War: E-Day vendería peor debido a la exclusividad

Es innegable que Microsoft se encuentra por detrás en la carrera de hardware en la actual generación. Mientras PS5 y Nintendo Switch 2 mantienen un ritmo relativamente saludable pese a los obstáculos económicos, el Xbox Series X|S se estancó y enfrentó un par de años complicados.

Precisamente, regresar a las exclusividades parece ser un intento de Asha Sharma, la nueva directora de la división de gaming, por recuperar el valor de la marca y darles a los jugadores un motivo para adquirir la consola. Pero también es cierto que limitar un lanzamiento reduce el potencial de venta.

¿Acaso eso representará un problema para Gears of War: E-Day? Durante una sesión de preguntas y respuestas con los desarrolladores que tuvo lugar durante los festejos del Summer Game Fest 2026, se cuestionó la posibilidad de que el título de The Coalition venda menos debido a la ausencia de un port para PlayStation 5.

En declaraciones para el portal Eurogamer, Matt Searcy, director creativo del estudio, reconoció que “sería fantástico que más gente juegue a nuestros juegos”, posiblemente refiriéndose a los fanáticos de PS5 que no podrán comprar el título debido a la exclusividad; sin embargo, también recordó que la nueva entrega llegará a PC.

A The Coalition tampoco le preocupa que una posible base de usuarios más pequeña tenga un efecto negativo en el sistema de matchmaking del modo multijugador.

“No nos preocupa demasiado el tamaño de la audiencia. Ya lanzamos juegos para audiencias más pequeñas, y ya existen shooters excelentes en XBOX”, afirmó Aryan Hanbeck, director de arte del estudio desarrollador.

La compañía reveló previamente que Gears of War: E-Day será compatible con la función cross-play, lo que significa que los fans de PC y Xbox Series X|S podrán jugar entre sí y unirse a las mismas sesiones en el modo multijugador. Eso debería hacer que haya suficientes jugadores para llenar las salas de la mayoría de las partidas online.

Pero claro, es innegable que la ausencia de un lanzamiento para PS5 limita el potencial de venta. Aun así, Microsoft no luce preocupado y confía en el éxito del título de The Coalition como futuro exclusivo.

The Coalition confía en el éxito de Gears of War E-Day como exclusivo de XBOX

¿Gears of War: E-Day iba a debutar para PlayStation 5?

Bajo el liderazgo de Phil Spencer y Sarah Bond, Microsoft Gaming apostó de lleno por los lanzamientos multiplataforma. Lo que empezó con un par de estrenos aislados, se convirtió en la norma. En años recientes, vimos que algunos de los principales títulos first-party de la compañía, como Sea of Thieves y Grounded, llegaron a las plataformas de la competencia.

Y sí, Gears of War: Reloaded, la versión remasterizada del clásico de 2006, se lanzó para PlayStation 5 a mediados del año pasado. Todo parecía indicar que la precuela seguiría los mismos pasos y estaría disponible para el dispositivo de actual generación de Sony.

Esta teoría ganó fuerza después de que una versión para PS5 de Gears of War: E-Day apareciera en la página de PEGI, el sistema de clasificación de videojuegos de Europa, poco antes del XBOX Games Showcase 2026. De igual forma, el sitio web de Walmart Estados Unidos enlistó una versión para la consola de la competencia.

La decisión de que hacer que la precuela fuese un exclusivo de XBOX aparentemente se tomó en el último minuto, pues incluso se filtró una versión del trailer que muestra el logotipo de PlayStation 5 en un podcast de la compañía; sin embargo, los desarrolladores de The Coalition niega que un lanzamiento multiplataforma estuviera en los planes.

Aseguran que Gears of War: E-Day nunca estuvo en desarrollo para PlayStation 5

“Bueno, nunca hablamos de eso”, comentó Matt Searcy. “Nunca se modificó”, complementó Nicole Fawcette, directora de marca del estudio. Adicionalmente, los creativos afirman que tiene mucho sentido que Gears of War: E-Day sea exclusivo y que “es un honor ser uno de los juegos estrella de XBOX”.

Pero dinos, ¿crees que será perjudicial para la salud del juego que sea exclusivo? Déjanos leerte en los comentarios.

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