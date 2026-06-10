Los fans de CAPCOM siguen atentos a cada detalle relacionado con Resident Evil Veronica, uno de los proyectos más esperados de la franquicia. Tras la revelación de su primer trailer, surgieron muchas preguntas debido a la perspectiva en primera persona utilizada en varias escenas. Ahora, sus responsables han aclarado la situación y compartieron información que seguramente alegrará a muchos seguidores.

De acuerdo con el productor Yoshiaki Hirabayashi, la experiencia final será muy diferente a lo que algunos imaginaron después de ver el avance de presentación.

Resident Evil Veronica será un juego en tercera persona

Durante una reciente entrevista, Hirabayashi confirmó que Resident Evil Veronica utilizará una cámara en tercera persona. Esto significa que seguirá una dirección más cercana a otros títulos modernos de la franquicia y se alejará de la perspectiva principal vista en entregas como Resident Evil 7.

El productor explicó que el equipo decidió mostrar el primer trailer desde una perspectiva en primera persona para generar misterio y sorpresa entre los jugadores. Sin embargo, aseguró que esa secuencia no representa necesariamente la experiencia completa ni la estructura definitiva del juego.

Incluso comentó que la escena mostrada podría cambiar antes del lanzamiento y que tampoco corresponde obligatoriamente al inicio de la aventura.

CAPCOM considera a Veronica una entrega principal

Otro detalle importante es que CAPCOM considera a Resident Evil Veronica como una entrega central dentro de la historia de la franquicia. Según Hirabayashi, el estudio está tratando el proyecto con la misma importancia que otros títulos principales de la saga.

Además, confirmó que el juego no contará con protagonistas duales como ocurre en Resident Evil Requiem. En esta ocasión, la aventura se enfocará en una propuesta diferente, con una identidad propia dentro de la serie.

Estas declaraciones han elevado las expectativas de la comunidad, especialmente porque la compañía parece estar invirtiendo recursos importantes para convertir esta entrega en uno de los lanzamientos más destacados de los próximos años.

Nintendo Switch 2 también recibirá el esperado survival horror

Por ahora, CAPCOM mantiene previsto el lanzamiento de Resident Evil Veronica para 2027. Entre las plataformas confirmadas se encuentra Nintendo Switch 2, por lo que los usuarios de la consola podrán disfrutar esta nueva aventura de horror y supervivencia cuando llegue el momento.

Todavía faltan muchos detalles por conocer, pero todo indica que la compañía quiere mantener el misterio durante algún tiempo más antes de revelar material adicional.

¿Te gusta que Resident Evil Veronica regrese a una cámara en tercera persona? ¿Crees que puede convertirse en una de las mejores entregas modernas de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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