Nintendo quiere seguir expandiendo el alcance de sus consolas y acaba de confirmar una decisión que podría beneficiar especialmente a su primera consola híbrida. La compañía llevará Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a Indonesia a partir de diciembre de este año, lo que abrirá oficialmente las puertas de uno de los mercados más grandes del planeta.

El movimiento llega en un momento clave para la consola híbrida. Nintendo Switch acumula 155.92 millones de unidades vendidas (corte al 30 de junio de 2026) y está a menos de 5 millones de PlayStation 2, que conserva el récord histórico con 160 millones. Por eso, la llegada a Indonesia podría darle una oportunidad adicional para acercarse todavía más a la cima.

Indonesia será importante para Nintendo Switch

Indonesia cuenta con una población estimada de poco más de 288 millones de habitantes y ocupa el cuarto lugar mundial entre los países con mayor población. Sólo India, China y Estados Unidos tienen más habitantes.

Esto convierte al territorio asiático en un mercado con un enorme potencial para Nintendo. Hasta ahora, los jugadores indonesios tenían un acceso más limitado a las plataformas de la compañía, por lo que su llegada oficial podría facilitar la compra de consolas y juegos.

Aunque sería exagerado pensar que millones de habitantes comprarán automáticamente un Nintendo Switch, incluso una recepción moderada podría ayudar a extender la vida comercial de la consola y aumentar sus número de forma significativa.

El movimiento llega en el momento perfecto

La situación resulta especialmente interesante después del anuncio de Nintendo sobre el retiro progresivo de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED en Europa durante 2027.

Mientras la compañía comienza a despedir a la consola en algunas regiones, ahora también está abriendo nuevos mercados donde todavía existe espacio para crecer. Debido a esta situación, Indonesia podría convertirse en una pieza importante para mantener las ventas del primer Nintendo Switch durante más tiempo.

Esto es fundamental porque Nintendo espera vender alrededor de 2 millones de Switch durante el próximo año fiscal. No obstante, mantenerla disponible en mercados como Indonesia podría cambiar el panorama.

¿Crees que Indonesia será importante para que Nintendo Switch supere a PlayStation 2? ¿La consola todavía tiene posibilidades reales de convertirse en la más vendida de la historia? Cuéntanos en los comentarios.

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