Así de genial se ve el arte del remake de Panzer Dragoon

A mediados de 2019, SEGA dio una razón para que sus seguidores se emocionaran, pues anunció un remake que muchos esperaban, el de Panzer Dragoon. El proceso para revivir esta serie es muy importante, pues con él se puede ver la diferencia gráfica que presentará el remake. Por ello, su desarrolladora no desaprovechó la oportunidad para compartir imágenes del proceso con los fans.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, Forever Entertainment compartió con los fans los diseños conceptuales del Rider, en los que se pueden apreciar algunas diferencias entre ellos. Asimismo, la compañía mostró de cerca como se verá el arma de este personaje dentro del juego, al igual que en su etapa conceptual.

Otras imágenes que la desarrolladora publicó son las de los enemigos que se alcanzan a ver en el trailer de presentación. Como recordarás, en él aparece flora y fauna que atacan al dragón y al protagonista. Una de ellas deja ver a detalle a una planta que cambia su fase, pues puede abrirse o cerrarse. Otro enemigo tiene la apariencia de una mosca o luciérnaga, y carga un bulbo luminoso en un extremo de su cuerpo. La última imagen es la del personaje al que nombraron Ecto Discus y que tiene la apariencia de una medusa.

Pero la publicación que llamará más la atención de los seguidores de este juego es la que deja dar un vistazo al legendario dragón protagonista, pues Forever Entertainment liberó un video en el que se puede ver a la poderosa criatura alada en alta definición.

Te dejamos con las publicaciones de Forever Entertainment a continuación.

