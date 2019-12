Saber Interactive confirma que trabaja en nuevos juegos para Switch

No cualquier estudios se ha aventurado a hacer ports de juegos importantes para Switch, pero aquellos que lo han hecho han entregado grandes resultados y por ende se han colocado en el centro de atención por lo que podrían lograr para la consola híbrida. Luego del lanzamiento de The Witcher: Wild Hunt para Switch, Saber Interactive se hizo notar más dentro de la escena de la plataforma de Nintendo y parece que no dejará pasar esta oportunidad.

Durante una entrevista con GameReactor, Tim Willits, director creativo de Saber Interactive y quien se ganó un nombre en la industria como copropietario y director de id Software, habló sobre los planes del estudio norteamericano para la plataforma de Nintendo tras el debut de The Witcher: Wild Hunt, port que fue bien recibido por la crítica y los fans. En ese sentido, el directivo confirmó que el equipo está interesado en seguir trabajando con Switch y ya hay nuevos juegos que están bajo su responsabilidad para este sistema: "no puedo anunciar nada en este momento, pero amamos Switch como plataforma y estamos desarrollando nuevos juegos que estarán disponibles en ella. No puedo decirles cuáles son".

The Witcher: Wild Hunt - Complete Edition está disponible en Switch y en este enlace encontrarás toda la información relacionada con esta entrega.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente