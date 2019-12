PlatinumGames y otras compañías preparan muchas sorpresas para 2020

El 2019 está por acabar, y nos espera un año con muchas sorpresas en la industria del videojuego. Parte fundamental de ellas serán las desarrolladoras, pues son de ellas de donde provienen los nuevos juegos y contenido. Al parecer, el siguiente año será muy especial para muchas compañías japonesas, ya que recientemente dejaron claro que tienen en producción varios proyectos y que darán mucho de que hablar.

Los medios japoneses 4Gamer y Famitsu (vía Gematsu) prepararon una sección en la que varios desarrolladores dan un probada de lo que se avecina con el nuevo año y en la lista muchos aseguran que 2020 será un gran año para sus compañías.

Una de las que más llamó la atención de la lista es PlatinumGames, ya que sus miembros Hideki Kamiya y Atsushi Inaba mencionaron que publicarán muchas noticias en 2020, lo que da cuenta de los planes ambiciosos que tiene la compañía para el nuevo año. Recordemos que 2 de los proyectos más importantes en los que la compañía trabaja son Bayonetta 3 y Babylon’s Fall, de los cuales se espera que sepamos más el año siguiente.

Sin embargo, también aparecen muchas otras. Kadokawa Games espera desarrollar un juego de mechas. Atlus aseguró que trabajan en un RPG aparte de Shin Megami Tensei, que recientemente fue revelado. Miembros de Koei Tecmo expresaron que en 2019 no pudieron revelar mucha información, pero que en 2020 esto será diferente. Square Enix mencionó que tienen varias cosas y sorpresas por anunciar en relación con el 10.º aniversario de NieR. Level-5 dejó claro que preparan un proyecto no relacionado con anime, películas ni juegos. Pero eso no es todo; también llegarán juegos nuevos de Bandai Namco, Inti Creates y muchas compañías más.

Un desarrollador que sorprendió de la lista es Hajime Tabata (JP Games) que antes formaba parte de Square Enix. Según el creativo, su estudio trabajará en un nuevo proyecto y describió el año como “AAA”, lo que podría dar una pista sobre su nueva producción.

