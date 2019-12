Kojima pensó en integrar un sensor de aliento para Boktai

Hideo Kojima siempre ha buscado romper la cuarta pared de distintas formas en sus juegos y hubo una época en que las propuestas del creativo japonés coincidieron con el interés de la industria para explorar esos territorios a través del hardware. Precisamente, un ejemplo de lo anterior se encuentra en Boktai: The Sun is in Your Hand, título exclusivo de Game Boy Advance que contó con un sensor de luz que tenía efecto en la jugabilidad, pero en algún momento Kojima pensó en llevar sus ideas hacia otro nivel.

Un artículo de Shmuplations (vía Nintendo Everything) recuperó y tradujo una entrevista realizada en 2003 a Hideo Kojima con motivo del lanzamiento de Boktai: The Sun is in Your Hand, juego que destacó por incluir en su cartucho un sensor de luz en torno al cual giraban las mecánicas de juego. Este título invitaba a los usuarios a jugar durante el día para que el sensor cargara el arma de Django, cazador de vampiros, además de influir en la experiencia bajo la premisa simple de que la luz solar era suficiente para evitar que los enemigos aparecieran, sin embargo, al detectar la ausencia de luz estos aparecían y era momento de vivir otra faceta del juego.

Aunque novedoso, el sistema de sensor de luz de Boktai: The Sun is in Your Hand pudo no haber sido el único ya que en algún momento del proceso de desarrollo, Hideo Kojima propuso a Shigeru Miyamoto incluir un sensor de aliento, de forma que si el jugador comía algo con ajo, podría usar el olor que salía por su boca para atacar a los vampiros, todo bajo la idea de que el ajo los ahuyenta: "me acerqué a Shigeru Miyamoto en Nintendo y le hice la presentación del juego. Al principio, no era solo un sensor de luz solar, ¡en realidad quería incluir un sensor que midiera cómo olía tu aliento también! Yo realmente quería agregar eso. Los enemigos son vampiros, ¿verdad? Entonces, si comiste algo con ajo y respiraste en el micrófono, todos morirían. Les dije que teníamos que hacer algo así, pero a todos odiaron la idea".

