¡Están regalando copias de Yooka-Laylee and the Impossible Lair!

Playtonic Games dejó satisfechos a los fans del género de plataformas con el lanzamiento de Yooka-Laylee en 2017. Su nueva serie tuvo el éxito suficiente para desarrollar otro título de estos carismáticos personajes. Nos referimos a Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que debutó en octubre de este año.

Si mueres por jugar la entrega 2D de esta saga de aventura, te tenemos una excelente noticia. A pesar de que debutó solo hace algunos meses, puedes conseguir una copia gratuita de Yooka-Laylee and the Impossible Lair por tiempo limitado.

Como ya lo habrás inferido, se trata de un regalo de las promociones de fin de año de la Epic Games Store. Para añadir el título a tu cuenta, únicamente debes visitar este enlace y completar el proceso de adquisición para poder instalarlo.

Al igual que los anteriores regalos de la Epic Games Store, Yooka-Laylee and the Impossible Lair solo estará disponible por 24 horas, así que tendrás hasta las 10:00 AM de mañana para conseguirlo sin costo.

Day 13: Yoo-Ka Laylee & The Impossible Lair



Yooka & Laylee are back in a brand-new platform adventure from @PlaytonicGames! Grab it for free on the #EpicGamesStore for the next 24 hours 💚



🎁1️⃣3️⃣🎁: https://t.co/pAs3f82AcU pic.twitter.com/B3zPh7XFGp — Epic Games Store (@EpicGames) December 31, 2019

El juego ofrece una gran variedad de niveles 2.5D con una vista lateral y en otras ocasiones con una perspectiva top-down. Además, tiene un buen nivel de reto, pues incluye versiones alternativas y más complicadas de algunos niveles. En esta ocasión, tu misión será detener los malvados planes de Capital B, quien planea esclavizar a todo un reino.

“Yooka-Laylee and the Impossible Lair es un juego de plataformas de aventuras completamente nuevo de la mano de algunos de los creativos más importantes detrás de Donkey Kong Country. Su archienemigo, Capital B, no trama nada bueno y el dúo de amigos debe entrar de nuevo en acción”, dice su descripción.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.