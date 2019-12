Captura a un Magikarp shiny en el nuevo evento de Pokémon Sword & Shield

Para mantener enganchados a los jugadores al Área Silvestre de Pokémon Sword & Shield, Game Freak ha preparado eventos especiales que les permiten capturar a diferentes criaturas. El siguiente de ellos te dará la oportunidad de capturar al emblemático Magikarp e incluso contar con la oportunidad de conseguir a su versión shiny.

De acuerdo con el anuncio oficial de parte de Game Freak, del 1 al 3 de enero tendrás una mayor oportunidad de encontrar a la versión Shiny de Magikarp en las Max Raid Battles de Pokémon Sword & Shield. De este modo tendrás la oportunidad de capturarlo de una manera un poco más sencilla.

Te recordamos que Magikarp shiny es la criatura que evoluciona en Gyarados rojo, una de las criaturas más populares de la franquicia. Es por esto que te recomendamos no perderte la oportunidad de capturarlo para así poder tener un Pokémon que luce realmente genial.

