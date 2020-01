Hideo Kojima revela algunos detalles sobre su siguiente proyecto

Tras el lanzamiento de Death Stranding, Hideo Kojima decidió no tomar un descanso y empezar a trabajar en su siguiente proyecto. Hace algunos días, el creativo dio un adelanto de la sorpresa que prepara, pero no está del todo claro el concepto que tendrá su próximo trabajo.

Kojima celebró en redes sociales la llegada de 2020 y aprovechó la oportunidad de revelar algunos detalles de su futuro proyecto. El desarrollador les deseó a todos sus seguidores un feliz Año Nuevo. Asimismo, destacó que trabajará en nuevas cosas en 2020.

En cuanto a su siguiente proyecto, el creativo mencionó que un cambio radical en la industria del entretenimiento sucederá en los próximos 10 años. Esto será posible gracias a tecnologías como el streaming y la inteligencia artificial.

Así pues, a Kojima le gustaría hacer algo relacionado con estos medios para trabajar en algo visionario. Asimismo, el creativo es consciente que este año se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón, así que quiere crear algo especial.

“Tendremos los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020, y también un cambio extremo en la industria del entretenimiento vendrá en los próximos 10 años con la llegada del streaming y la inteligencia artificial. Me gustaría crear algo relacionado con estos nuevos medios y un entretenimiento totalmente nuevo para el futuro”, escribió Kojima.

Happy New Year. Hope you’ll have a wonderful year in 2020. After I made the 1st footstep with DEATH STRANDING last year, I would like to make another 1st and 2nd footstep this year. Hoping those trajectory will create the path. pic.twitter.com/eRs7ntesij

We’ll have Tokyo Olympic in the year of 2020, and also the extreme change in entertainment industry will come in next 10 years with the arrival of the streaming and AI. I’d like to create something related to such new media and totally brand new entertainment for the tomorrow. pic.twitter.com/z0F3ClTzVt