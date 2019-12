Hideo Kojima da un adelanto de su nuevo proyecto

Como otros creativos en la industria, Hideo Kojima es un hombre de muchas ideas y que está siempre ocupado en hacerlas realidad. Luego del lanzamiento de Death Stranding, parece que ya tiene tiempo para su próximo proyecto, así que está aprovechándolo y hoy compartió con sus fans un vistazo de lo que prepara.

A través de su cuenta de Twitter, Kojima reveló que está usando este periodo de relajo para avanzar en su próximo proyecto. Junto a este mensaje, el desarrollador anexó una imagen en la que se alcanza a ver el lugar de trabajo de Kojima.

De acuerdo con el líder de Kojima Productions, se encuentra trabajando apenas en el concepto, por lo que no debes esperar mucha información. Así, en el adelanto no se ve nada que dé pistas sobre lo que tratará su próximo proyecto. En la imagen se alcanza a distinguir que Kojima tiene en su escritorio una gran cantidad de objetos, entre los que destaca una casetera Sony, una pelota antiestrés de Rotten Tomatoes, un modelo del rostro de Norman Reedus, un pato de hule con elementos de Ludens y un cráneo de lo que parece ser un simio.

Un escritorio más limpio es el de su computadora Mac, pero no hay nada de información en él que pueda dar lugar a especulaciones sobre su nuevo proyecto. No obstante, podemos estar seguros de que se trata de un videojuego o de una película, ya que el estudio también planea trabajar en este medio de entretenimiento.

Como puedes ver, tendremos que esperar más para saber en qué está trabajando Kojima Productions. Te mantendremos informado. Mientras, te dejamos con la imagen que compartió.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo