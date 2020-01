Yuji Horii: producción de Dragon Quest XII será uno de mis retos en 2020

Square Enix reveló a mediados de junio que una nueva entrega principal de Dragon Quest ya estaba en desarrollo. Crear un título del calibre de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age no es tarea sencilla y Yuji Horii, creador de la franquicia, busca superarse para Dragon Quest XII.

El creativo compartió un mensaje especial para recibir 2020 y agradecer a los jugadores por todo el apoyo que han dado a la saga JRPG. En él, Horii destacó que Dragon Quest XII es una realidad, pero que aún queda una larga espera para disfrutarlo.

Por tal motivo, Horii pidió paciencia a los jugadores y que mantengan todo el soporte a la franquicia también este año. Asimismo, el creador de la saga deseó un feliz 2020 a la comunidad de jugadores y repasó algunos de los éxitos que tuvo Dragon Quest en 2019.

“Hay algunas cosas que todavía no puedo decir, pero en cuanto a [Dragon Quest] XII, aún queda un poco por delante. Sin embargo, puede que haya cosas que podamos revelar antes de eso. Por favor, mantengan su apoyo de nuevo este año”, comentó el creativo.

Horii resaltó el éxito de la película Dragon Quest: Your Story, que al parecer llegará a Occidente vía Netflix. Asimismo, celebró el éxito que tuvo la versión de Dragon Quest XI para Nintendo Switch y el buen recibimiento del anuncio del nuevo anime de Dragon Quest: Las Aventuras de Fly.

En su mensaje, Horii también señaló que está emocionado por todos los nuevos desafíos que tendrá en 2020, 33 años después del estreno del primer juego de la saga. El desarrollador aseguró que uno de ellos es la producción de Dragon Quest XII.

“A todos los fans que han apoyado a Dragon Quest hasta ahora, así como al numeroso personal que lo ha sostenido, muchas gracias. Aunque no estoy seguro de cuánto tiempo podré seguir con esto, quiero trabajar tan duro como pueda durante un poco más de tiempo. Que este año sea maravilloso para todos”, concluyó el creativo.

Anteriormente, Horii aseguró que faltan muchos años para que debute Dragon Quest XII, así que los seguidores de la serie tendrán que ser pacientes. ¿Quieres saber más sobre esta franquicia JRPG? Entonces haz clic aquí.

