Jugadores profesionales de Pokémon creen que la falta de criaturas fue buena

Algo que llamó mucho la atención de los fans de Pokémon es que en Sword & Shield no se brindaría soporte a toda la Pokédex, sino que algunas criaturas quedarían fuera de Galar, lo que a muchos hizo pensar que iba a repercutir en la escena competitiva; sin embargo, esto al parecer no fue así, y más bien es la mecánica Dynamax la que está generando más inconvenientes.

En una plática con VG247, varios miembros de la escena profesional de Pokémon hablaron alrededor de la controversia que se ha generado tras la inclusión de nuevas mecánicas de juego. Una de las más evidentes es el Dexit, o la falta de Pokémon en Galar. Esto se suponía que sería un importante problema en competencias oficiales, pues los jugadores no tendrían acceso a todas las criaturas anteriores, y los obligaría a formar una nueva estrategia.

Sin embargo, las cosas son diferentes. De acuerdo con Underhill, la limitación del Pokédex Nacional ayudó a mantener más balanceado el sistema de juego e incluso permitió que se usaran otros Pokémon que usualmente no son populares. “La restricción de la Pokédex Nacional es parte de lo que hace a la comunidad de videojuego balanceada como lo es ahora. Está permitiendo brillar a ciertos Pokémon que nunca ven la luz del día, como Butterfree”.

Según el jugador Zheng, la ausencia de algunos Pokémon hace que las batallas Dynamax sean balanceadas, porque considera que ningún Pokémon de los que están disponibles en Sword & Shield saca más ventaja de este sistema que ningún otro y que si estuvieran todos sería algo desbalanceado.

No obstante, las características del sistema Dynamax hicieron que la escena competitiva no lo recibiera muy bien y orilló a Smogon a banearla. “Soy muy cauteloso en banear cosas, pero en adonde quiera que mirara me llevaba a la conclusión de que no podíamos conservar la mecánica [de Gigantamax]”, expresó ABR, jefe de un Concejo de Smogon que está al tanto de la escena competitiva y que ayuda a que el metajuego de Smogon funcione sin problemas.

Por otro lado, Finchinator, un exmiembro del Consejo, también considera que esta mecánica recién introducida trae grandes problemas al juego competitivo, pues genera situaciones impredecibles.

¿Qué opinas de las declaraciones de estos jugadores diestros en el juego competitivo de Pokémon? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Preferirías que todos los Pokémon estuvieran disponibles en Sword & Shield?

Que no estén disponibles todos los Pokémon no significa que haya pocas criaturas en Galar. Dentro de ellas está Delibird, que recientemente fue protagonista de una Incursión con temática navideña. Poco después se anunció que habría otro evento, pero que ahora sería Magikarp el personaje estrella.

Pokémon Sword & Shield están disponibles en exclusiva para Nintendo Switch.

