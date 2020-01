Un emocionante modo de juego regresó a Fortnite: Battle Royale

Epic Games escuchó a los jugadores y decidió traer de regreso algunos de los modos de juego temporales más populares de Fortnite. Si llevas algo de tiempo disfrutando el Battle Royale, es probable que recuerdes la modalidad Solid Gold.

Se trata de un modo de juego emocionante y frenético por una sencilla razón: las únicas armas que encontrarás en el mapa son de rareza legendaria. Solid Gold debutó originalmente como parte de la actualización 3.1.0.

La buena noticia es que esta modalidad regresó por tiempo limitado como parte del Winterfest. Solid Gold ya está disponible y conserva sus reglas originales, así que únicamente encontrarás armas raras y poderosas.

La única diferencia es en esta ocasión Epic Games habilitó Solid Gold en dúos, así que tendrás que cooperar con otro jugador para salir victorioso. Encontrarás armas como diversas variantes de escopetas, rifles, lanzacohetes y lanzadores de granadas.

All gold, all the time.



The Solid Gold Duos LTM returns. Play now! pic.twitter.com/nPZs8E5R0C