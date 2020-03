E3 2020 se queda sin productores

¿E3 se está cayendo a pedazos? Aunque sería muy exagerado pensar que todo está dicho para el, hasta ahora, máximo evento de videojuegos, es notorio que las cosas no están bien y la celebración de la edición 2020 se complica cada vez más. Por si el entorno adverso que rodea al evento, marcado por la crisis del coronavirus, no fuera suficiente, hace unos momentos se confirmó que se ha quedado sin productores.

Como sabes, E3 2020 se anunció como una versión diferente del evento que trataría de refrescar un formato, para muchos desgastado, y esto implicaría ciertos cambios, sobre todo en cuanto a eventos y difusión, los cuales estarían en manos de personalidades del streaming, por ejemplo. Bajo el eslogan "sacude las cosas", la compañía de producción y especializada en mercancía de videojuegos de edición limitada, Iam8bit, fue presentada como la encargada del evento, hasta hoy, que todo cambió.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Iam8bit informó: es, con emociones encontradas, que

decidimos renunciar como directores creativos de lo que sería una experiencia evolutiva en el área de exposicón de E3 2020. Hemos producido cientos de eventos de juegos y comunidad y fue un sueño participar en E3. Les deseamos a los organizadores la mejor de las suertes".

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.