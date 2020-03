¿Cuándo veremos más de GhostWire: Tokyo y Deathloop? Bethesda responde

Bethesda sorprendió a sus seguidores con la revelación de GhostWire: Tokyo en E3 2019. Por si no lo recuerdas, se trata del nuevo título de Shinji Mikami, conocido sobre todo por su trabajo en franquicias como Resident Evil y The Evil Within.

Asimismo, el estudio reveló Deathloop, el nuevo proyecto de Arkane Studios del cual sabemos muy poco. Desde hace meses no tenemos noticias sobre ninguno de los juegos, pero todo indica que esto cambiará en los próximos meses. Bethesda afirmó que revelará novedades de varios de sus proyectos en un futuro cercano.

Conoceremos más de GhostWire: Tokyo y Deathloop en E3 2020

Pete Hines, vicepresidente de mercadotecnia global y comunicaciones de Bethesda, reveló que sus planes son dar a conocer detalles de GhostWire: Tokyo y Deathloop a mediados de 2020, concretamente en E3 2020.

Durante un encuentro con Kinda Funny (vía GamingBolt), el directivo habló brevemente sobre ambas propuestas. De manera misteriosa, Hines comentó que GhostWire: Tokyo tendrá un interesante paralelismo con DOOM Eternal que los fans captarán en cuanto sepan más del juego de Mikami.

En cuanto Deathloop, Hines recalcó que se trata de una apuesta segura y que es muy probable que los seguidores de Arkane Studios queden satisfechos. Por último, el directivo afirmó que están impacientes por revelar más de sus títulos en el marco de E3 2020.

A pesar de que las palabras de Hines emocionan a la comunidad de jugadores, no está del todo claro si la compañía podrá llevar a cabo sus planes tal y como los tiene planeado. Esto debido al brote de coronavirus.

E3 2020 está en peligro por el coronavirus

Durante las últimas semanas hemos tenido noticias importantes sobre E3 2020. Desafortunadamente, la mayoría de ellas están relacionadas con su posible retraso o, en el peor de los casos, su cancelación.

Hace algunas horas se confirmó que el importante evento se quedó sin productores. Además, se declaró estado de emergencia en Los Ángeles, ciudad donde se llevará a cabo E3 2020. Ante el problema de salud, los organizadores de la feria hablaron sobre una posible cancelación.

Por si te lo perdiste: ¿Por qué el E3 2020 está en riesgo por el coronavirus?

E3 2020 se llevará a cabo del 9 al 11 de junio de 2020. Te recomendamos visitar este enlace para conocer todas las noticias sobre el evento.

Fuente