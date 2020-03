Reggie Fils-Aimé, antiguo presidente de Nintendo, será directivo de GameStop

¿Recuerdas cuando, luego de su salida de Nintendo, Reggie Fils-Aimé mencionó que se tomaría un descanso? Pues bien, ese periodo que inició desde entonces parece haber sido suficiente para el legendario ícono de la industria, pues acaba de revelarse que está de regreso para dirigir una compañía.

A través de un comunicado oficial, la compañía enfocada en la distribución de videojuegos GameStop hoy confirmó que se unirá a su junta directiva nada más y nada menos que el antiguo presidente de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé.

El emblemático exejecutivo de Nintendo trabajará junto a Bill Simon y J.K. Symancyk, que también se unirán a la junta directiva de GameStop. Simon tiene una experiencia de 30 años en el mundo de las cadenas de distribución físicas, mientras que Symancyk es el ejecutivo de PetSmart, y se espera que ambos ayuden a llevar a flote la empresa de distribución de videojuegos.

Por el contrario, GameStop reveló que partirán de la compañía los miembros ejecutivos Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy y Steve Koonin.

“La renovación de la junta y mejoras anunciadas hoy representan una importante marca en la transformación de GameStop mientras continuamos haciendo evolucionar la estrategia de negocio de la compañía para el éxito a largo plazo. Estamos contentos de dar la bienvenida a Reggie, Bill y J.K. a la junta. Están altamente calificados y traen importante experiencia a nuestra transformación”, expresó el ejecutivo jefe de GameStop, George Sherman.

Por su parte, Fils-Aimé expresó que "la industria necesita un GameStop vibrante y saludable" y que para ayudar a lograrlo se unirá a su junta directiva.

