Aunque un sector de la comunidad no está de acuerdo con los anuncios polémicos sobre GTA VI, parte de la realidad es que se trata de un producto de entretenimiento que trasciende al gaming y que difícilmente fracasará en el mercado.

Este lanzamiento también permite observar el estado de los patrones de consumo y no son favorables para quienes esperaban que las críticas y los boicots tuvieron efecto.

El jefe de Take-Two Interactive reveló que las preventas del juego superan las expectativas, pero también la preferencia por una de las ediciones: la que cuesta más.

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Los jugadores prefieren la versión de $100 dólares de GTA VI

Estamos a unos meses del lanzamiento de GTA VI, el videojuego más esperado de todos los tiempos y la expectativa va más allá de la industria de los videojuegos.

Desde hace unas semanas y hasta que tenga lugar el lanzamiento, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, será uno de los personajes más buscados. Durante una entrevista con CNBC, el directivo reveló información interesante.

De acuerdo con el ejecutivo, las preventas de GTA VI son mucho mejores de lo que Take-Two y Rockstar Games esperaban. No reveló cifras, pero aseguro que superan las expectativas.

Asimismo, reveló que la mayoría de las preventas de GTA VI son para la versión Ultimate, la cual cuesta $100 dólares. Antes de alzar las campanas al vuelo, el directivo señaló que se trata de los jugadores más entusiastas, no que haya un nuevo patrón de consumo.

Finalmente, el jefe de Take-Two mencionó que no hay planes para ofrecer un descuento en temporada navideña y aseguró que la intención de la compañía es mantener el precio de lanzamiento por mucho tiempo.

Take-Two CEO’s new interview on CNBC:



- GTA 6 pre-orders have gone much better than expected

- Rockstar understands that they need to exceed expectations and he believes they will

- More people pre-ordered the $100 edition, but that could be a reflection of the fact that the… pic.twitter.com/xBx2po1r6n — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) August 10, 2026

Las ediciones caras son las preferidas en las preventas, aunque Strauss Zelnick juegue a ser humilde

Aunque el jefe de Take-Two asegura que la preferencia por la versión de $100 USD de GTA VI no refleja el verdadero comportamiento del consumidor, hay situaciones que demuestran lo contrario.

Hace unas semanas, el periodista de TweakTown, Derek Strickland, compartió la lista de los juegos con más preventas en la PlayStation Store n 9 mercados.

En la mayoría se ubicó en la primera posición GTA VI Ultimate Edition. Sin embargo, lo mismo sucedió con las versiones más costosas de Call of Duty: Modern Warfare 4, NBA 2K27, EA Sports FC 27, NHL 27 e incluso de juegos como Marvel’s Wolverine y Halo: Campaign Evolved.

Al respecto, el especialista señala que comienza a formarse una tolerancia por parte de los jugadores hacia los juegos caros con bandas de precio que hace unos años eran un escándalo.

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