Así convencieron a Miyamoto para hacer la nueva película de Super Mario

Nintendo es una compañías bastante celosa y sobreprotectora de sus propiedades intelectuales y creaciones en términos de hardware. Sin embargo, en algunas ocasiones ha sabido tener cierta apertura, aunque con resultados a veces no tan buenos como en el cine con la lamentable película de Super Mario Bros.. De ahí que este tipo de proyectos no fueran siquiera considerados por la compañía por años, postura que cambió recientemente con la nueva película animada de Super Mario, idea que tuvo origen de una forma peculiar.

Durante una entrevista recientemente publicada por la revista Famitsu (vía Nintendo Life), Shigeru Miyamoto habló sobre la manera en que lo convencieron de aprobar una película animada de Super Mario, proyecto aprobado que está en producción por Illumination, responsable de filmes como Minions. De acuerdo con el creativo, cuando se comenzó a considerar la idea de una película de este tipo, supo que Chris Meledandri, director general de Illumination quería reunirse con éy de inicio tomó en cuenta que ambos tenían objetivos comunes: "cuando comenzamos nuestra asociación con Universal, escuché que el director general de Illumination, Chris Meledandri, quería reunirse conmigo, pues también había firmado con Universal. Entonces me reuní con él y hablé. Trajo cosas con él que había mencionado en entrevistas en el pasado para decir que nuestras formas de pensar y hacer las cosas son una en la misma".

Los errores del director de Illumination convencieron a Miyamoto

Curiosamente, Meledandri no usó esta oportunidad para hablar sobre su trabajo o para tratar de convencer a Miyamoto de que tenía el talento suficiente para hacer una película de Super Mario. De hecho, fue hacia el camino contrario: "no sabía a qué tipo de ángulo se refería, pero nunca olvidaré cuando me habló de por qué había fallado antes. Fue entonces cuando pensé que podía confiar en él. Eso fue justo cuando estabamos considerando las películas, así que decidimos que hiciera la animación por nosotros cuando dijo que hiciéramos algo juntos. Tomó mucho tiempo para que las cosas se unieran, pero finalmente encontramos nuestro camino".

