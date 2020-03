Norman Reedus está hablando con Kojima sobre más proyectos

¿Te gustó ver que Norman Reedus y Hideo Kojima trabajaran juntos en Death Stranding? Entonces te alegrará saber que probablemente no sea la última vez que los veas colaborar. Lo que pasa es que el actor reconoció que está hablando con el fundador de Kojima Productions al respecto.

Hace poco, Norman Reedus fue el invitado a la sección Answers the Web’s Most Searched Questions de Wired. En caso de que no lo sepas, se trata de una serie de videos en las que famosos hablan sobre las sugerencias de Google relacionadas con su nombre.

Una de las preguntas que salió en el capítulo de Reedus fue referente a su aparición en Death Stranding. Ante este tema, el reconocido actor de The Walking Dead mencionó que tiene una amistad con Kojima, lo que los ha llevado a hablar sobre volver a colaborar juntos.

“Así que hicimos Death Stranding, lo cual fue un enorme éxito, y estamos en pláticas para hacer otras cosas”, explicó Reedus.

Death Stranding no es la única colaboración entre Kojima y Reedus

Hay que recordar que Death Stranding no es la única vez en la que Kojima y Reedus han trabajado juntos. De hecho, tampoco ha sido la primera.

A lo que nos referimos es que el famoso actor iba a ser el protagonista de Silent Hills. En caso de que no lo sepas, era un proyecto con el que Kojima Productions iba a traer de vuelta la saga Silent Hill con la ayuda de creativos como Guillermo del Toro y Junji ito.

Lamentablemente, el proyecto no prosperó y fue cancelado. Poco después, Hideo Kojima abandonó Konami y lo único que nos quedó de Silent Hills fue su teaser jugable: P.T.

Te recordamos que hace poco comenzaron a surgir rumores que parecen apuntar a que Hideo Kojima volverá a trabajar en Silent Hill. De ser así, no nos sorprendería que de nuevo se volviera a aliar con Norman Reedus.

Dicho lo anterior, la realidad es que se trata de rumores que se antoja complicado que se traduzcan en algo real. Así que no te emociones.

Y a ti, ¿te gustaría volver a ver a Reedus y Kojima trabajando juntos? Cuéntanos en los comentarios.

