Dragon Ball Z: Kakarot sorprende con su nuevo récord de ventas

Tal como se esperaba, Dragon Ball Z: Kakarot tuvo una gran recepción al basarse en la popular serie de Akira Toriyama. A pesar de tratarse de un RPG, el juego fue bien recibido a nivel global y prueba de ello son sus buenas ventas.

Para poner esto en perspectiva, hay que recordar que Dragon Ball Z: Kakarot vendió a ritmo acelerado durante su primera semana de estreno. Para ser exactos, el juego logró vender 1.5 millones de unidades.

El título sigue obteniendo buenos resultados en los tops de ventas semanales y todavía está pendiente el lanzamiento de contenido adicional. Esto significa que Dragon Ball Z: Kakarot seguirá presente con paso firme en las estanterías y en la colección de los jugadores.

Bandai Namco reveló hace algunos instantes que el juego consiguió un nuevo récord de ventas. Al momento de escribir esto, Dragon Ball Z: Kakarot ya alcanzó la cifra de 2 millones de unidades vendidas a nivel global.

La compañía agradeció a los jugadores por todo su apoyo al juego y compartió una imagen especial para la ocasión. La comunidad quedó contenta con la propuesta, por lo que esperan que Bandai Namco adapte otras series populares a dicho esquema.

2 Million 😱 With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (...for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk