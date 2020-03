Analista: Microsoft impulsó a Sony a llevar sus exclusivos a PC

Hoy por la mañana recibimos la sorpresiva noticia de que Horizon: Zero Dawn dejaría de ser exclusiva de PlayStation 4, pues llegaría a PC luego de varios rumores. Esto dejó la puerta abierta a que más juegos exclusivos de Sony Interactive Entertainment lleguen a PC, dejando la exclusividad de lado. Este movimiento, de acuerdo con un reconocido analista, fue respuesta a la estrategia de Microsoft.

En una plática con GamingBolt, el analista de Wedbush Securities Michael Pachter mencionó que Sony espera que la audiencia de PlayStation continúe comprando sus consolas y títulos exclusivos, pero que al mismo tiempo esté consciente de que existe un mercado más amplio que el de las ventas de software para estos sistemas.

Xbox había dejado de tener juegos completamente exclusivos mucho antes

Una compañía que implementó este modelo de lanzamientos es Microsoft, haciendo que sus exclusivos en realidad no sean exclusivos de un sistema, pues están disponibles en PC (Windows 10 o Steam) además de en su consola. En este sentido PlayStation todavía podía jactarse de producir títulos completamente exclusivos, como Bloodborne o Uncharted, tomando en cuenta que sólo estaban a la venta en sus consolas.

Sin embargo, en meses recientes, Sony Interactive Entertainment ha decidido llevar juegos otrora exclusivos de PlayStation (como Heavy Rain, Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls, Death Stranding y el recién anunciado Horizon: Zero Dawn) a PC (Epic Games Store o Steam).

Así pues, de acuerdo con el analista, el movimiento de Sony viene como respuesta a la estrategia de Microsoft con su propuesta de lanzamientos también en PC. “Sí, creo que la posición de Microsoft llevó a Sony a seguir su ejemplo”, expresó Pachter.

¿Podría haber lanzamientos simultáneos en PC y PlayStation 5?

Este nuevo modelo de lanzamientos podría ser cada vez más frecuente e incluso Pachter pronostica que Sony Interactive Entertainment en algún punto lanzará sus exclusivos al mismo tiempo que en consola, olvidando así cualquier tipo de exclusividad “Only on PlayStation”. No obstante, considera que los exclusivos de compañías externas serán difíciles de conseguir, pero que prevee nuevas compras de estudios por parte de SIE para potenciar el desarrollo interno.

Hasta el momento, PlayStation no ha mencionado nada al respecto. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de las declaraciones de Pachter? ¿Consideras que acertará en sus pronósticos? Cuéntanos en los comentarios.

La noticia de la llegada de Horizon: Zero Dawn a PC fue celebrada por muchos, pero hubo quienes vituperaron a Sony Interactive Entertainment por haber “traicionado” a la familia PlayStation. Puedes encontrar más noticias relacionadas con los estudios internos de Sony si checas esta página.

