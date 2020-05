San Diego Comic-Con sigue en pie, pero ahora como evento en línea

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El coronavirus ha provocado la cancelación de los eventos de entretenimiento más importantes a nivel mundial y hace unas semanas se anunció que San Diego Comic-Con 2020 no se llevaría a cabo. Sin embargo, parece que hay algo de esperanza para los fans de uno de los eventos de cómics más importante del mundo, al menos desde el espacio en línea.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter, los organizadores de San Diego Comic-Con anunciaron que llevarán a cabo un evento en línea para complacer, en algo, el deseo de los fans por la edición 2020. Según el anuncio, este evento cumplirá el papel de una convención virtual llamada Comic-Con At Home y aunque no hay fecha confirmada, se llevará a cabo en verano.

Como parte de la presentación, los organizadores de San Diego Comic-Con hicieron una broma con el anuncio señalando que habrá estacionamiento gratis, asientos cómodos, no habrá filas, se permitirán mascotas y todos tendrán un lugar en primera fila.

See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE