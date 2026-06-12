Sí, el XBOX Games Showcase fue espectacular y los cambios ejecutados por Asha Sharma y su nuevo equipo emocionan. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la marca de Microsoft está en crisis y necesita recuperarse.

Esto implica decisiones y acciones polémicas que podrían no ser del agrado de los fans, pero son necesarias para asegurar la sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo.

Recientemente, Matthew Ball, uno de los nuevos rostros en el organigrama de XBOX, habló al respecto.

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XBOX puede mejorar, pero podría sacrificar juegos de nicho

Durante una entrevista con The Game Business, Matthew Ball, el nuevo director de estrategia de XBOX, habló sobre los planes de la marca para el futuro.

Esto tuvo lugar en medio de la publicación de un nuevo comunicado en el que Asha Sharma anticipa despidos, cierres de estudios y otras acciones difíciles en pro de la recuperación de XBOX.

Al respecto, el directivo señaló que XBOX sí tiene solución, pero requiere medidas fuertes. Una de ellas podría ser una fuerte inversión en sus franquicias más exitosas.

Actualmente, XBOX cuenta con sagas que son top de ventas como Call of Duty, Minecraft y Forza Horizon. También cuenta con franquicias populares y con potencial como Gears of War, Halo y Fable.

De inicio, esto es una buena noticia, pero no lo es tanto cuando el mismo directivo señala que esto implicará menor inversión para juegos de nicho.

El objetivo prioritario en este sentido es que los jugadores tengan una razón de peso para comprar una XBOX o suscribirse a servicios como Game Pass que cuentan con tecnología de juego vía streaming.

Matthew Ball, el jefe de estrategia de XBOX

PC y consolas, ambas seguirán existiendo en el ecosistema de XBOX

Por otra parte, Matthew Ball se refirió a los retos que están en camino, donde la PC se posiciona como la mejor opción de juego en algunos mercados y las consolas que se mantienen como una propuesta accesible en términos de experiencia de conectar y jugar.

Al respecto, el directivo reconoció que XBOX tiene que promover otros modelos de acceso a su ecosistema en mercados como la Unión Europea y Japón, pues su presencia es pequeña ahí. Sabe que, en este caso, Windows es la opción y promoverán la experiencia de juego en el sistema operativo de Microsoft.

En cuanto a XBOX como consola, el directivo mencionó que el hardware de la marca no “se está muriendo”. Al contrario, asegura que está en crecimiento. Con Project Helix, buscarán nuevos modelos de negocio y de accesibilidad, tratando de que sea un producto que pueda estar a la mano del usuario y no se convierta en un sistema muy caro e inaccesible.

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