Uno de los pilares de XBOX que se mantiene pese a tantos cambios de estrategia es su oferta de juego en la nube. XBOX Cloud es una realidad y una opción para quienes desean la portabilidad sin complicaciones.

A la vez, es una vía accesible al ecosistema de gaming de Microsoft pues solo requiere un dispositivo compatible y una suscripción a Game Pass Ultimate.

Aunque es una tecnología que apuesta por el futuro de la industria, pronto podría vivir su momento de mayor popularidad ante el inevitable aumento en el precio de las consolas.

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La nube como alternativa a las consolas caras, según XBOX

Durante una entrevista con The Game Business, Matthew Ball, jefe de estrategia de XBOX, habló sobre las opciones de Microsoft ante un futuro en el que las consolas serán cada vez más caras.

En medio de la crisis de la RAM y otros componentes, la compañía tiene que pagar el doble o más por estas piezas a fin de mantener la fabricación de sus consolas actuales, XBOX Series X/S.

Ahora que Project Helix está en camino, es un tema a considerar, pero del lado de la empresa de Estados Unidos, hay alternativas.

De acuerdo con el ejecutivo, XBOX Cloud será una gran solución en caso de que los precios de las consolas se disparen, incluyendo Project Helix:

"Esta es una gran ventana para la nube. Es una gran ventana porque hay un montón de juegos sobresalientes, pero tenemos escasez de suministro de consolas y eso se nota claramente en los datos.

Vemos a mucha más gente usando la plataforma. Lo están intentando. Por supuesto, hay varios desafíos en el mercado que la gente enfrenta. Nos sentimos muy afortunados y privilegiados de tener múltiples vías para que los jugadores jueguen.

Mencionamos antes que si quieres jugar en PC, puedes hacerlo. No es excluyente, y hay cientos de millones, miles de millones de personas que tienen acceso de esa manera“.

Cada vez hay más jugadores que usan XBOX Cloud

Posteriormente, Matthew Ball señaló que el número de usuarios de la nube de Microsoft para gaming va en aumento.

A la par, destacó el potencial de los avances tecnológicos en materia de conexión a la red y las respectivas velocidades.

Desde su perspectiva, esto será beneficioso para impulsar esta opción de juego y que se considere una opción sería de mercado para quien tenga dudas o restricciones respecto a la adquisición de una consola:

"Tenemos decenas de millones de personas en consola, y tenemos la plataforma XBOX Cloud. Cada día más gente la usa. Lo hemos dicho repetidamente a lo largo del tiempo.

Definitivamente hay más gente probándola cada día. Lo mejor de todo es toda la tecnología subyacente, la mayoría de la cual es una limitación de red, y eso está mejorando. Todo eso converge muy bien“.

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