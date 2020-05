Fortnite: así fue el concierto de Steve Aoki, deadmau5 y Dillon Francis

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Ayer fue un día especial para toda la comunidad de Fortnite. Epic Games decidió abrir recientemente un espacio dedicado a los eventos especiales del Battle Royale. Gracias a esto, millones de jugadores pudieron disfrutar un gran concierto lleno de luces y música electrónica.

Tal como te comentamos hace días, la compañía preparó un show con la participación de Steve Aoki, deadmau5 y Dillon Francis, quienes tocaron por aproximadamente 1 hora en el escenario de Party Royale.

El concierto se llevó a cabo en la noche de ayer y marcó la inauguración oficial de Party Royale. Los jugadores entraron al Battle Royale algunas horas antes para conseguir la mochila Alas de neón, el objeto especial del evento.

Si no tuviste la posibilidad de añadirlo a tu inventario, toma en cuenta que podrás hacerlo hasta las 9:00 AM, hora de la Ciudad de México, del lunes 11 de mayo. Dillon Francis inició la fiesta y posteriormente le dio paso a Steve Aoki.

El concierto cerró con un set especial de deadmau5, quien puso a bailar a toda la comunidad del juego. Si por alguna razón te perdiste el evento, toma en cuenta que se repetirá hoy.

Epic Games confirmó que la comunidad podrá ir de nuevo a Party Royale y ver el show a la 1:00 PM, hora de la Ciudad de México. Se espera que, a inicios de la próxima semana, la compañía revele cuántos jugadores vieron el evento. Abajo te dejo un video del concierto de ayer:

A huge thank you to everyone who came to the live Party Royale Premiere!



And the party is not over yet, catch the rebroadcast coming up May 9 at 2 PM ET / 11 AM PT / 4 AM AEST pic.twitter.com/zwvfFut5KD