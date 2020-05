The Elder Scrolls VI: nuevos detalles del juego tardarán años en llegar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Fue en E3 2018 que Bethesda sorprendió a sus seguidores con el primer teaser trailer de The Elder Scrolls VI. El título es muy esperado por los fans de la franquicia, pues The Elder Scrolls V: Skyrim fue un gran éxito y han pasado bastantes años desde su debut original en 2011.

Desafortunadamente, parece que la nueva entrega está a años de debutar. Bethesda ha dejado en claro que The Elder Scrolls VI no es por ahora su prioridad, pues trabaja a la par en otros proyectos. Esto significa que el juego tardará bastante en estar disponible.

Ahora, Pete Hines, vicepresidente de marketing de la compañía, habló de nuevo sobre el tema. Sin embargo, no dio buenas noticias a los jugadores que esperan The Elder Scrolls VI.

El directivo fue cuestionado en Twitter sobre el estado actual de The Elder Scrolls VI. Hines fue claro y afirmó que el proyecto vendrá hasta después de Starfield, nueva IP de Bethesda ya en desarrollo.

Esto significa que The Elder Scrolls VI todavía tardará bastante en estrenarse, pues Hines enfatizó que hasta ahora conocemos muy poco de Starfield. Por otro lado, parece que no habrá noticias sobre The Elder Scrolls VI en bastante tiempo.

“Vendrá después de Starfield, del que casi no saben nada. Así que si vienen a pedirme detalles ahora y no dentro de unos años, estoy fallando en manejar adecuadamente sus expectativas”, comentó Hines.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.