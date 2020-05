Troy Baker: spoilers de The Last of Us: Part II no arruinarán el título

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace algunos días, comenzaron a circular en Internet spoilers importantes de The Last of Us: Part II. Luego de leerlos y verlos, algunos usuarios se desmotivaron de jugarlo, pues sintieron que su experiencia se había arruinado, ya que se revelaban detalles importantes de la historia. Troy Baker, el actor de voz que da vida a Joel, piensa algo diferente en torno a los spoilers y aseguró que las filtraciones no empañan lo que el videojuego tiene por ofrecer.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram (vía Comic Book), el reconocido actor de voz se pronunció acerca de la situación luego de que sus seguidores le preguntaran su opinión. Según Baker, el juego no puede arruinarse por “un par de capturas de pantalla”, sino que la experiencia de juego, que Naughty Dog ha trabajado por mucho tiempo, es más que eso.

Por si te lo perdiste: con estas herramientas puedes evitar spoilers de cualquier juego.

“Oh, amigo, no importa. Verán, si creen que el juego puede arruinarse por un par de capturas de pantalla… ¿en serio? Un estudio con más de 30 años de desarrollo, con tantos premios que no pueden guardar en un solo armario. Éste es el juego más grande y más ambicioso que han hecho. ¿Realmente creen que esa experiencia pueda deshacerse por un par de imágenes? ¿Creen que 6 años de desarrollo pueden deshacerse por eso? Es un juego, es un juego. Tienen que vivirlo. Eso es todo lo que voy a decir”, expresó Baker.

Si bien las filtraciones del juego no sólo fueron un par de imágenes, la postura de Troy Baker es clara: no es posible juzgar un juego sólo por los spoilers y la manera en que se filtró la información, sino que parte esencial para disfrutar la experiencia es jugarlo y ver como se desarrolla la historia.

Por si te lo perdiste: al parecer, fueron hackers los encargados de filtrar los spoilers y no afiliados a Sony ni Naughty Dog.

¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Troy Baker? ¿Estás listo para jugar The Last of Us: Part II? Cuéntanos en los comentarios.

Naughty Dog ya entró en la recta final hacia el lanzamiento del título. La desarrolladora ya terminó de trabajar en el título y se espera que haya muchas sorpresas antes de llegar al estreno. Hace unos días reveló un nuevo trailer en el que se deja ver más sobre la historia del título. Si quieres ver la edición en español latino, entonces no puedes perderte este video. No obstante, como en otras ocasiones, te recomendamos a andar con cuidado en Internet, puesto que los spoilers abundan. Dicho esto, te recomendamos evitar leer cualquier sección de comentarios en videos y noticias relacionadas con el juego. asimismo, te invitamos a checar nuestra guía antispoilers.

The Last of Us: Part II debutará el próximo 19 de junio en PlayStation 4. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

