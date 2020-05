La revelación de mañana de Summer Game Fest podría ser un exclusivo de Sony

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Este verano se espera que sea diferente con la ausencia del E3; sin embargo, se están llevando cabo varios intentos para hacer que los fans tengan un verano inolvidable con muchos anuncios de juegos. Uno de estos eventos es el protagonizado por Geoff Keighley, Summer Game Fest, y ya se anunció que mañana será un gran día también, ya que se prepara la revelación de un juego. Poco se sabe de este nuevo proyecto, pero hay pistas que indican que podría ser uno exclusivo de PlayStation.

De forma extraoficial y a través de Internet, GameStop Italia anticipó que mañana, 13 de mayo, será un día importante para los fans de PlayStation, ya que se insinuó la revelación de algo algo exclusivo para la marca.

“Noticias importantes del mundo PlayStation. ¡Gran regreso de un exclusivo del mundo de PlayStation! ¿Curioso? Mantenga los ojos bien abiertos; recibirá un boletín especial mañana”, se lee en el mensaje que compartió GameStop Italia.

Los jugadores creen que una IP estará de regreso en PlayStation 5

Hasta el momento, no se sabe qué relación puede tener esto con PlayStation, además que no hay información oficial por parte de Sony sobre una nueva revelación. No obstante, los fans están pensando que, en efecto, es la anticipación de un anuncio de algún exclusivo de las consolas PlayStation pasadas que estará de regreso en la forma de remasterización o remake, como el proyecto de Bluepoint Games, mientras que otros creen que se trata de una propiedad vieja que estará de regreso para PlayStation 5, como el rumorado regreso de Resistance.

Esto se cree así porque el anuncio que insinúa GameStop Italia se alinea con la revelación que se llevará a cabo mañana en Summer Game Fest, de la cual ya habló Geoff Keighley. Además, el anfitrión mencionó que el “miércoles será uno de los momentos más importantes de este verano”, y la revelación de un juego o algo exclusivo de PlayStation encaja con esta descripción.

La verdad es que aunque las pistas indiquen que podría ocurrir, es difícil pensar que en el evento se presentará un exclusivo poderoso de PlayStation 4 y menos aun de PlayStation 5, ya que en caso de tener preparado un anuncio de este calibre, Sony lo guardaría para su presentación, en la que se espera que haya una gran cantidad de anuncios. No obstante, existe la posibilidad de que mañana se revele un exclusivo de tamaño moderado quizá para PlayStation 5, tomando en cuenta de que PlayStation 4 se acerca al final de su ciclo de vida.

¿Qué piensas acerca de estas pistas? ¿Crees que algún título exclusivo de PlayStation 4 o PlayStation 5 se anuncie mañana? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que Summer Game Fest ya inició y hoy, 12 de mayo, se llevó a cabo la revelación muy exitosa del tan rumorado nuevo juego de Tony Hawk. Por otro lado, hoy PlayStation anunció que será fácil identificar los juegos exclusivos de la compañía en la próxima generación de consolas, puesto que pertenecerán a la marca PlayStation Studios.

