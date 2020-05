Snake y otros personajes de Metal Gear tienen un mensaje sobre la cuarentena

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El proyecto de la película de Metal Gear es uno de los que más emocionados tiene a los seguidores de esta franquicia a falta de juegos nuevos. Desafortunadamente, no se sabe mucha información sobre como va el desarrollo de esta cinta; no obstante, eso no significa que no marche bien. Para mantenerse en contacto con los fans, el director de la película, jordan Vogt-Roberts compartió un mensaje en el que los personajes de la icónica franquicia invitan a quedarse en casa.

A través de su cuenta de Twitter, Vogt-Roberts compartió una llamada en codec en la que hablan David Hayter, Paul Eiding y Christopher Randolph, las voces de Snake, el coronel Campbell y Hal Emmerich, respectivamente.

Por si te lo perdiste: a David Hayter le gustaría volver a interpretar a Snake.

Lo más interesante es que cada uno adoptó la voz de estos personajes y presentaron una situación en el mundo de Metal Gear en la forma de una transmisión en codec, en la cual el coronel Campbell y Hal Emmerich invitan a Snake a ser paciente en esta cuarentena y mantenerse en casa, lo que es un buen gesto por parte del talento que dio vida a estos personajes.

Aparte, este mensaje sirvió para dar una ligera actualización sobre el desarrollo de la película de Metal Gear. A través de Snake, Vogt-Roberts informó que no hay novedades en relación con la película en sí, pero mencionó que en los próximos días liberará arte conceptual de la película con el fin de levantar un poco los ánimos de los fans de la serie que se encuentran en cuarentena para aligerar este periodo de alguna manera.

Como parte de esta serie, hoy Vogt-Roberts compartió un arte conceptual ilustrado por Form Language Studio que deja ver lo imponente que puede ser la legendaria arma Metal Gear REX, que se encuentra apuntando a un soldado.

Te dejamos con el video y el arte a continuación.

DAY 1 of #MGSQUARANTINE



This gem was done by my friends at Form Language Studio.



It’s the type of image I would’ve dreamed of having as my desktop wallpaper as a kid. I think the towering and insurmountable nature of REX speaks to the dread we’re collectively feeling right now. pic.twitter.com/hxPuU2tomk